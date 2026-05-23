Cuba has been accused of allowing Chinese and Russian intelligence to operate within the country, exacerbating tensions between the two countries. The situation has worsened due to the energy blockade initiated by the US and Trump's award of the Jose Marti Prize to the late Fidel Castro, which has further strained relations.

Cuba har mer enn bare våpen fra Russland og Kina og tillatt kinesisk og russisk etterretning inn i landet, ifølge spokesmannen. Cuba -tiltalens tidspunkt er følges av energiblokaden fra USA og Trumps innføring av José Martí-prisen, en gaveordenen som ble tildelt lederen Fidel Castro i 1976, med president Trump som overgjerningen.

President Trump foretrekker fred med Cuba, men er ikke sikker på at det er det beste alternativet, ifølge et intervju. Cuba har et meget sterkt militærsystem med organisatoriske og institusjonelle styrker, men de er ikke i stand til å match USAs våpenmakt. Cuba er åpne for dialog med USA, men forholdet blir dificultetteret av Donald Trumps stadige trusler og trusler mot Cuba. Fidel Castro tok makten i 1959 og omgjorde landet til en kommunistisk ettpartistat.

Verden var nær en atomkrig i 1962 da Sovjetunionen bygget militære anlæg på Cuba. USA innførte en omfattende handelsblokade, som har ført til store økonomiske problemer for landet. Landet består af hovedøen Cuba, Isla de la Juventud e mere end 1.000 mindre øer og holmer, og hovedstaden er Havana





Cuba Relations Burden Blockade US Russia Hong Kong Krisene Nord-Irland August Donald Trump

