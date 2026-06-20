Curaçao: En reise til VM-historien

Curaçao, den minste nasjonen til å delta i et VM, har skapt en stor sjokk i fotballverdenen med sitt sterke og sammensveisede lag. De har overlevd mange utfordringer på veien til mesterskapet, men har nå satt sin egen historie i VM.

Curaçao er ikke som andre lag i VM: Både på og utenfor banen. LIVANO COMENENCIA scoret Curaçao s første mål i VM noensinne. De er den minste nasjonen til å delta i et VM – både målt i befolkning (omtrent 156.000 innbyggere) og areal (443 kvadratkilometer).

CURACAOS sjokkerte fotballverdenen da de utlignet til 1-1 i deres åpningskamp mot giganten Tyskland. Nå venter Ecuador i neste kamp for sensasjonslaget. Laget har lagt bak seg mange utfordrende år på veien til mesterskapet. HOTELL-ROOM: Målvakten Eloy Room fikk seg en liten hotell-overraskelse da han sluttet seg til Curacaos landslag.

Det var lite penger tilgjengelig til reiser og alt det andre. Det var et bunnpunkt, men det gjorde også gruppen mer robust og sammensveiset. INGENKUNN VIPPET OSS AV PINNEN. Det var lite penger tilgjengelig til reiser og alt det andre.

Det var et bunnpunkt, men det gjorde også gruppen mer robust og sammensveiset. INGENKUNN VIPPET OSS AV PINNEN. Det var lite penger tilgjengelig til reiser og alt det andre. Det var et bunnpunkt, men det gjorde også gruppen mer robust og sammensveiset. INGENKUNN VIPPET OSS AV PINNEN





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