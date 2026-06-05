Cyberrisiko må sees som samfunnsrisiko - ikke kun forretningsrisiko

En nylig undersøkelse viser at norske ledere i hovedsak betrakter cyberangrep som en ren forretningsrisiko, mens konsekvensene for samfunn og mennesker ofte overses. Artikkelen drøfter behovet for et bredere perspektiv, styrket lovgivning og ledelsesansvar for å bygge digital motstandskraft.

Debatten om cybersikkerhet i Norge viser at mange virksomheter fortsatt betrakter digitale trusler som en ren forretningsrisiko, snarere enn en samfunnsrisiko. I en ny undersøkelse blant ledere i norske selskaper oppgir kun åtte prosent at et alvorlig cyberangrep kan ha konsekvenser for mennesker eller samfunnet utenfor egen organisasjon.

Denne innskriberingen understreker at den smale forståelsen av cybertrusler kan ha alvorlige følger når digitale verdikjeder blir stadig mer sammenvevde. Når én aktør i en leverandørkjede rammes, kan tjenestene andre er avhengige av bli avbrutt, leveranser forsinkes og personopplysninger lekkes. I noen tilfeller kan dette også påvirke kritiske samfunnsfunksjoner som energi, helse og transport, selv om slike ringvirkninger sjelden blir med i den interne risikovurderingen.

Det er viktig å poengere at problemet ikke primært ligger i mangel på teknologi eller kompetanse. Norske virksomheter har tilgang til avanserte sikkerhetsløsninger og har etablert solide IT‑team. Utfordringen er derimot kulturell: på ledernivå blir cyberrisk ofte målt etter økonomisk påvirkning og driftsstans. Når dette perspektivet dominerer, blir beredskapstiltak nedprioritert, øvelser blir sjeldnere, og investeringer i forebygging blir utsatt fordi sannsynligheten for et angrep oppleves som lav.

Den tilsynelatende avstanden mellom et cyberangrep og samfunnsmessige konsekvenser gjør at beslutningstakere ser på cybersikkerhet som en kostnad for IT‑avdelingen, snarere enn som et ledelsesansvar som påvirker totalberedskapen i landet. Regelverk som den europeiske NIS2‑direktivet begynner nå å tvinge frem strengere krav til håndtering av cyberrisiko, nettopp fordi myndighetene ser at konsekvensene kan overstige den enkelte bedrifts grenser.

For å bygge en robust digital infrastruktur må norske ledere omfavne et bredere perspektiv der cybertrusler sees på som en del av samfunnssikkerheten. Dette innebærer at cybersikkerhet må integreres i den overordnede risikostyringen, at beredskapsøvelser blir jevnlig gjennomført, og at investeringer i forebyggende tiltak prioriteres likt med andre kritiske driftsområder. Når bare et lite mindretall av ledere anerkjenner dette, er det et tydelig tegn på at forståelsen fortsatt er utilstrekkelig forankret i organisasjonene.

Cyberangrep vil sannsynligvis ikke avta; de vil snarere bli mer automatiserte, målrettede og komplekse, samtidig som samfunnet blir stadig mer digitalt avhengig av stabile systemer. Derfor må vi stille spørsmålet: Hvem blir berørt dersom vi feiler i å beskytte vår digitale infrastruktur? Når perspektivet om samfunnsmessige konsekvenser blir en naturlig del av risikovurderingen, kan Norge begynne å bygge en reell digital motstandskraft





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Cybersikkerhet Risikostyring NIS2 Digital Motstandskraft Ledelsesansvar

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