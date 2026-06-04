Cybersikkerhet som samfunnsrisiko - Hvorfor norsk næringsliv må tenke bredere

Norsk næringsliv ser ofte cybertrusler som kun en intern forretningsrisiko, mens en ny undersøkelse viser at kun 8 % av lederne anser angrep som en samfunnstrussel. Artikkelen belyser hvordan digitale verdikjeder gjør at ett angrep kan ramme flere aktører, og argumenterer for at cybersikkerhet må bli et lederansvar og en del av totalberedskapen, spesielt i lys av strengere NIS2‑krav.

Dette debattinnlegget uttrykker forfatterens synspunkter på hvordan norske virksomheter forholder seg til cybersikkerhet, og stiller spørsmål ved den snevre forståelsen som dominerer dagens risikovurderinger. Når norske selskaper diskuterer cybertrusler, fokuserer de oftest på de umiddelbare konsekvensene for egen drift: økonomiske tap, driftsstans og skader på omdømmet.

Slike konsekvenser er reelle og må håndteres, men de avspeiler kun en del av bildet. En fersk undersøkelse av norske ledere viser at kun åtte prosent av respondentene ser alvorlige cyberangrep som en trussel mot mennesker eller samfunnet rundt virksomheten. De fleste betrakter dermed cyberangrep kun som en forretningsrisiko og overser de potensielle ringvirkningene for bredere samfunnsfunksjoner. Norske firmaer er i dag dypt sammenvevd gjennom digitale verdikjeder, felles plattformer og en nær leverandørkvalifikasjon.

Når en enkelt aktør blir rammet av et angrep, kan effektene spre seg raskt til andre ledd i kjeden: bortfall av kritiske tjenester, forsinkelser i leveranser og tap av personopplysninger er vanlige følgevirkninger. I ekstreme tilfeller kan slike forstyrrelser påvirke kritisk infrastruktur og dermed true samfunnets stabile funksjon. Likevel ser disse ringvirkningene sjelden inn i selskapenes interne risikovurderinger. Problemet er ikke mangel på teknologiske løsninger eller kompetente sikkerhetsmiljøer - de finnes i Norge i overflod.

Utfordringen ligger i hvordan ledelsen forstår og prioriterer risikoen. Når cybertrusler kun måles opp mot kortsiktige drifts- og økonomiske mål, blir beredskapen ofte utilstrekkelig: øvelser nedprioriteres, investeringer i forebyggende tiltak utsettes fordi sannsynligheten for et angrep oppleves som lav, og test av responsplaner er sjelden grundige. Myndighetene har begynt å sette tydeligere rammer for hvordan virksomheter skal håndtere cyberrisiko, blant annet gjennom NIS2‑direktivet som stiller strengere krav til beredskap og rapportering.

Dette signaliserer at cybersikkerhet må sees som et lederansvar, ikke bare et IT‑spørsmål. Når beslutningstakere forstår at et cyberangrep kan ha samfunnskritiske konsekvenser, vil de kunne integrere sikkerhet som en del av totalberedskapen og ikke kun som en kostnadssak. Angrepene vil sannsynligvis ikke avta; de blir mer automatiserte, målrettede og komplekse, akkurat i takt med at samfunnet blir stadig mer digitalt og avhengig av stabile IT‑systemer.

Det er derfor avgjørende å stille spørsmålet: Hvem blir berørt dersom vår egen beredskap svikter? Kun når dette bredere perspektivet blir en naturlig del av de norske virksomhetenes risikovurdering, kan vi tale om ekte digital motstandskraft og en samfunnssikkerhet som er rustet for fremtidens trusler





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Cybersikkerhet Risikostyring NIS2 Digital Infrastruktur Ledelsesansvar

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