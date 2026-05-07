Dødelig hantavirus-utbrudd på cruiseskip i Argentina

Tre personer er døde og flere smittet etter at det farlige Andes-viruset spredte seg om bord på cruiseskipet Hondius. Eksperter kobler økningen i smitte til klimaendringer i Argentina.

Argentinske myndigheter og ledende medisinske forskere befinner seg nå i et kappløp mot tiden for å identifisere den nøyaktige kilden til et svært alvorlig utbrudd av hantavirus.

Dette dramatiske hendelsesforløpet utspilte seg om bord på et nederlandsk cruiseskip, kjent som Hondius, som nylig la ut fra den strategiske havnebyen Ushuaia i det sørlige Argentina. Situasjonen har skapt stor bekymring internasjonalt, spesielt ettersom skipet transporterte turister fra ulike deler av verden gjennom sårbare økosystemer i Sør-Amerika. Hantaviruset er en fryktet sykdom som vanligvis overføres til mennesker gjennom innånding av støv som er forurenset med avføring, urin eller spytt fra infiserte gnagere.

Selv om smitte mellom mennesker generelt regnes som sjelden, utgjør situasjonen i Sør-Amerika en unik risiko. En spesifikk variant, kjent som Andes-viruset, har nemlig vist seg å være i stand til å smitte direkte fra person til person. Det er nettopp denne farlige varianten som er påvist om bord på cruiseskipet Hondius, noe som kompliserer smittevernsarbeidet betydelig.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har bekreftet at tre personer har mistet livet som følge av viruset, mens åtte andre passasjerer har blitt smittet og mottatt medisinsk behandling. Bakgrunnen for denne økningen i smittetilfeller knyttes av eksperter til de omfattende klimaendringene som nå påvirker det søramerikanske kontinentet. Forskeren Hugo Pizzi, som er spesialist på infeksjonssykdommer, peker på at Argentina i økende grad har fått et mer tropisk klima.

Dette skiftet fører ikke bare til en økning i kjente sykdommer som denguefeber og gulfeber, men det endrer også selve floraen i regionen. Nye tropiske planter har begynt å spre seg, og disse produserer frø som fungerer som en ideell næringskilde for mus og andre gnagere. Når gnagerpopulasjonen vokser og utvider sitt leveområde på grunn av varmere temperaturer, øker også sannsynligheten for at mennesker kommer i kontakt med viruset.

Pizzi understreker at det ikke er noen tvil om at hantaviruset sprer seg mer og mer etter hvert som tiden går og økosystemene destabiliseres. Statistikken fra det argentinske helsedepartementet tegner et urovekkende bilde av situasjonen i regionen. Siden juni 2025 har det blitt rapportert om totalt 101 infeksjoner av hantavirus i landet. Dette tallet representerer omtrent en dobling sammenlignet med den samme perioden året før.

Enda mer bekymringsverdig er det at dødeligheten for dem som blir smittet av nettopp Andes-varianten, nesten har doblet seg i løpet av det siste året. Dette viruset forårsaker en alvorlig lungeinfeksjon som raskt kan utvikle seg til respirasjonssvikt, noe som gjør tidlig diagnostisering og behandling helt avgjørende for overlevelse. For øyeblikket jobber argentinske helsemyndigheter tett sammen med internasjonale partnere for å kartlegge bevegelsesmønstrene til de smittede passasjerene.

De forsøker å finne ut nøyaktig hvor på land personene oppholdt seg før de gikk om bord i skipet i Ushuaia, for å avgjøre om smitten oppsto i et spesifikt geografisk område eller om den ble introdusert via andre kanaler. Samtidig understreker eksperter fra WHO at risikoen for den gjennomsnittlige turist fortsatt er lav, men de oppfordrer til økt årvåkenhet i områder hvor gnagere er utbredt.

Den pågående etterforskningen er kritisk for å hindre at viruset sprer seg videre til nye regioner eller befolkningsgrupper





