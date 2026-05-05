Dødelig trafikkulykke på Karmøy – to omkom

To personer omkom da en personbil kolliderte med en lastebil på FV 547 Karmøyvegen i Rogaland. Pårørende er varslet.

En alvorlig trafikkulykke rystet Karmøy i Rogaland like før klokken 14.00 i dag. Nødetatene ble varslet om kollisjonen mellom en personbil og en lastebil på FV 547 Karmøy vegen.

Til tross for rask innsats fra helsepersonell på stedet, og umiddelbar førstehjelp til de involverte, var det dessverre ikke mulig å redde livene deres. Operasjonsleder Arnt Henning Larsen ved Sørvest politidistrikt bekrefter at begge personene som satt i personbilen omkom i ulykken. Den første ble erklært død på stedet, mens den andre ble fraktet med luftambulanse til sykehus, men ble senere bekreftet død der. Pårørende til de omkomne er allerede varslet om den tragiske hendelsen.

Ordfører i Karmøy, Leiv Arne Marhaug, uttrykker dyp sorg og medfølelse på vegne av kommunen. Han sier til VG at tankene går til de omkomne og deres familier i denne vanskelige tiden, og at kommunen også tenker på de som var vitne til den traumatiske ulykken. Marhaug understreker at dette er en svært trist dag for Karmøy. De første vitneforklaringene tyder på at personbilen kom kjørende ut fra et nærliggende industriområde da den ble truffet av lastebilen.

Politiet har foreløpig ikke gått ut med detaljer om årsaken til ulykken, men etterforskingen vil fokusere på å kartlegge hendelsesforløpet og finne ut hva som førte til kollisjonen. Kriminalteknikere og ulykkesgruppen har gjennomført sine undersøkelser på stedet, og veien er nå åpnet for normal trafikk igjen. Politiet opplyser at det er opprettet sak og at ulykken vil bli grundig etterforsket for å avdekke alle relevante omstendigheter.

Det er viktig å finne ut hva som skjedde for å forhindre at lignende ulykker skjer i fremtiden. Politiet oppfordrer alle som har informasjon, bilder eller video fra ulykkesstedet til å ta kontakt. Enhver informasjon kan være verdifull i etterforskingen. Ulykken har skapt stor sorg og oppmerksomhet i lokalsamfunnet.

FV 547 er en viktig vei på Karmøy, og en slik alvorlig hendelse påvirker mange. Politiet vil fortsette å jobbe med etterforskingen og vil holde publikum informert om utviklingen i saken. Det er viktig å huske på at dette er en vanskelig tid for alle involverte, og at det er viktig å vise omsorg og støtte til de som er berørt. Ulykken minner oss om hvor viktig det er å være oppmerksom og forsiktig i trafikken, og å følge trafikkreglene.

Selv en liten distraksjon kan få fatale konsekvenser. Politiet vil også benytte anledningen til å oppfordre alle til å kjøre forsiktig og til å ta hensyn til andre trafikanter. Det er viktig å huske på at sikkerhet alltid må komme først. Vi oppfordrer alle som trenger det til å søke hjelp og støtte i denne vanskelige tiden.

Det finnes hjelp å få, og det er viktig å ikke være alene med sorgen





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trafikkulykke Karmøy Rogaland Dødsfall Lastebil Personbil FV 547 Politi Nødetater Luftambulanse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mann i 30-årene omkom i båtulykke:Lokalsamfunnet er preget av båtulykken der en mann i 30-årene mistet livet. Politiet vil undersøke ulykkesbåten.

Read more »

Tragisk flystyrt krever livet av pickleball-spillereFem medlemmer av Amarillo Pickleball Club og piloten deres omkom i en flystyrt i Texas på vei til en turnering. Ulykken har rystet idrettsverdenen.

Read more »

Glatt veiføre og dødsulykke etter natt med frostVegtrafikksentralen advarer om svært glatte veier på Vestlandet etter en natt med lave temperaturer og byger. En person omkom i en front mot front-ulykke i Ålesund. Bilister uten vinterdekk oppfordres til å la bilen stå.

Read more »

Magnus (34) døde på BaliDet var Magnus Evysønn Breines (34) som omkom i den tragiske ulykken på øya.

Read more »

To omkommet i trafikkulykke på KarmøyEn mann i 80-årene og en kvinne i 70-årene døde etter en kollisjon mellom en personbil og en lastebil på Karmøy. Vitner sier personbilen ble påkjørt da den kjørte ut på hovedveien fra et industriområde.

Read more »