Dødsulykke på E18 i Asker: Mann i 30-årene omkommet, sjåfør pågrepet

En mann i 30-årene mistet livet i en tragisk trafikkulykke tidlig søndag morgen på E18 i Asker. Passasjeren ble sittende fastklemt og til tross for rask innsats fra nødetatene, sto livet ikke til å redde. Sjåføren, som også er i 30-årene, er nå pågrepet og siktet i saken.

En alvorlig trafikkulykke tidlig søndag morgen på E18 i Asker har krevd et liv. En mann i 30-årene omkom i hendelsen, som politiet fikk melding om like før klokken fem. Bilen, en personbil, hadde kjørt av veien. Begge de involverte i bilen var menn i 30-årene. Den avdøde var passasjer i bilen, bekrefter krimleder Thomas Pedersen Enger til Drammens Tidende.

Passasjeren ble sittende fastklemt etter ulykken og nødetatene måtte arbeide for å frigjøre ham fra vraket. Til tross for omfattende livreddende førstehjelp på stedet, var det dessverre ikke mulig å redde livet hans. Ulykken skjedde i et område som tidligere var en del av Hurum kommune, nå en del av Asker kommune, nærmere bestemt ved Tofte. Politiet meldte om ulykken klokken 04.57 søndag morgen, og alle nødetater ble umiddelbart sendt til stedet.

Operasjonsleder Eirik Sannes bekrefter i politiloggen at personen som var fastklemt ble frigjort, og at det ble utført livreddende førstehjelp. Mannen som omkom var bosatt i Asker kommune, ifølge politiet. Sjåføren av bilen ble fraktet til sykehus med luftambulanse som følge av ulykken. Han vil trolig bli løslatt etter avhør som er planlagt gjennomført søndag kveld, opplyser Oslo-jour Dag Paulsen ved Oslo-politiet til Drammens Tidende.

Politiet har igangsatt etterforskning av ulykken, og sjåføren er nå pågrepet og siktet. Det er for tidlig å si noe om årsaken til at bilen kjørte av veien, men omstendighetene rundt ulykken vil bli grundig undersøkt. Dette er en tragisk hendelse som preger lokalsamfunnet, og politiet beklager dypt tapet av et menneskeliv.

Det er viktig å understreke at etterforskningen er i en tidlig fase, og politiet vil arbeide systematisk for å kartlegge hendelsesforløpet og eventuelle årsaksfaktorer. Området der ulykken skjedde kan ha hatt spesielle forhold som kan ha bidratt til utforkjøringen, men dette er noe som vil bli vurdert i den videre etterforskningen. Fokuset fra politiets side er nå å samle inn all relevant informasjon, avhøre vitner og involverte, samt sikre tekniske bevis fra ulykkesstedet.

Hendelsen har skapt bekymring rundt trafikksikkerheten på E18 i dette området, selv om det er for tidlig å trekke konklusjoner om veiens tilstand eller fartsgrenser som medvirkende årsaker. Trafikkulykker er en av de største årsakene til tap av menneskeliv i samfunnet, og hver enkelt hendelse er en tragedie for de pårørende. Det er en viktig påminnelse om å utvise aktsomhet i trafikken, og respektere fartsgrenser og trafikkregler for å minimere risikoen for slike hendelser.

Samtidig er det politiets oppgave å etterforske årsakene til ulykken for å forhindre lignende hendelser i fremtiden. Den pågrepne sjåføren vil bli avhørt for å få hans forklaring på hva som skjedde. Politiet ønsker også kontakt med eventuelle vitner som kan ha sett bilen før eller under ulykken. Samarbeidet med Drammens Tidende og andre medier er viktig for å formidle korrekt informasjon til publikum og for å innhente eventuell ytterligere informasjon som kan være relevant for etterforskningen. Tankene går til de etterlatte etter denne tragiske hendelsen.





