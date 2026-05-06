Dømt til seks års fengsel for å ha kjørt ned naboen

En mann i slutten av 40-årene er dømt til seks års fengsel for drapsforsøk etter å ha kjørt ned naboen i en konflikt som hadde pågått over tid. Retten mener det er bevist at han med hensikt kjørte på naboen i rundt 45 kilometer i timen. Offeret ble alvorlig skadet, men overlevde. Mannen er også fradømt førerretten for alltid.

En mann i slutten av 40-årene er dømt til seks års fengsel i Follo og Nordre Østfold tingrett for drapsforsøk etter å ha kjørt ned naboen en maikveld i fjor.

Retten mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at han med hensikt kjørte på naboen – en mann i 50-årene – i rundt 45 kilometer i timen. Offeret trodde hans siste time var kommet da bilen nærmet seg: «Da tenkte jeg: Nå er jeg ferdig», forklarte han under rettssaken. Ifølge dommen hadde de to mennene hatt en konflikt som hadde pågått over tid.

Den skal ha startet allerede i 2023, da mannen i 40-årene rev ned et overvåkingskamera hos naboen. Han fikk et bot på 3000 kroner for forholdet. Den skjebnesvangre kvelden 8. mai i fjor hadde tiltalte vært på vinsmaking i Oslo. På vei hjem kjørte han til naboens bolig for å ta bilder av to hvite Tesla-biler han mistenkte hadde fulgt etter ham.

Da naboen kom ut av huset med et skojern i hånden, kjørte tiltalte først til en snuplass i enden av veien, før han kjørte tilbake, økte farten og svingte mot fornærmede, ifølge dommen. Mannen i 40-årene hevdet i retten at han trodde naboen holdt et skytevåpen, og at han handlet i nødverge. Retten festet ikke lit til denne forklaringen.

«Retten finner det uforståelig at tiltalte på en avstand av 15-20 meter skal ha oppfattet skojernet som et våpen», står det i dommen. Retten viser også til at tiltalte i samtale med politiets operasjonssentral rett etter hendelsen uttalte at han «var nødt til å bruke bilen som våpen», og at han «ga gass og traff» naboen. Et videoopptak fra fornærmedes kamera og en rekonstruksjon utført av Statens vegvesen var sentrale bevis i saken.

Fornærmede ble kastet over panseret, traff en hekk og landet på en gressplen. Han ble innlagt på Ullevål sykehus med en rekke skader, blant annet skulder ute av ledd, avrevet fremre korsbånd og knusning av en ryggvirvel. Ifølge den sakkyndige legen kunne flere av skadene i verste fall ført til døden. Retten mener det var «ren flaks» at utfallet ikke ble fatalt.

«Kjøringen i denne saken kunne derfor lett ha ført til fornærmedes død, og det var tilfeldigheter utenfor tiltaltes kontroll som hindret et fatalt utfall», skriver retten. I tillegg til fengselsstraffen er mannen fradømt førerretten for alltid. Retten peker på at han bevisst brukte bilen som våpen, og at hensynet til trafikksikkerheten tilsier at han aldri mer bør kjøre bil.

Han er også ilagt et kontaktforbud mot naboen i fem år, og må betale 250.000 kroner i oppreisningserstatning. 357 dager i varetekt kommer til fradrag i fengselsstraffen. Det er så langt ikke kjent om domfelte vil anke dommen til lagmannsretten





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Drap Fengsel Nabo Konflikt Trafikk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mann dømt til fengsel etter voldsomt slag mot kompisEn mann i 30-årene ble dømt til 120 dagers fengsel etter å ha slått kompisen i ansiktet med knyttet neve, noe som resulterte i to brudd i kinnbeinet. Retten fastslo at volden var uforsvarlig, selv om slaget ikke var planlagt.

Read more »

Tidligere idrettsleder i Lyngdal dømt til 15 års forvaringMannen er dømt til 15 års forvaring for en rekke overgrep mot barn.

Read more »

Mann dømt til forvaring for grove seksuelle overgrep mot barnEn mann i 30-årene er dømt til forvaring for en rekke grove seksuelle overgrep mot barn, samt besittelse av overgrepsmateriale. Dommen omfatter overgrep begått over en lang periode og involverer flere ofre.

Read more »

Tidligere idrettsleder i Lyngdal dømt til 15 års forvaringMannen har tidligere erkjent straffskyld for nesten alle tiltalepostene.

Read more »

Mann dømt for voldtekt etter handling under søvn – saken sendt til HøyesterettenEn 38-årig mann er dømt for voldtekt etter å ha ført en finger inn i en kvinnes endetarm mens hun sov. Hålogaland lagmannsrett har avvist tingrettens tidligere dom og sendt saken til Høyesteretten for å vurdere straffenivået. Saken reiser viktige juridiske spørsmål om strafferetlige konsekvenser for slike handlinger.

Read more »

Kastet salmiakk i ansiktet til beboer i trappeoppgangMannen i 50-årene er kjørt til legevakt.

Read more »