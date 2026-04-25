Da helikopteret styrtet: – Jeg var redd jeg hadde gjort en stor feil

Flytekniker Ivar Løbrot forteller om tiden etter Turøy-ulykken, og hvordan han jobbet for å finne ut hva som gikk galt. Ulykken krevde 13 menneskeliv og var Norges nest verste helikopterulykke.

Ivar Løbrot står ved Flesland i Bergen, hans tidligere arbeidsplass. I dag arbeider han som heisoperatør på redningshelikopteret på Svalbard. Flytekniker en og skiftlederen har fullført sitt arbeid og godkjent helikopteret for avgang.

Nå flyr det røde, hvite og blå helikopteret mot Nordsjøen. Noen timer senere ligger det i fjærestenene utenfor Bergen. Når alle har kommet til hektene, innser de at dette er Norges nest verste helikopterulykke, der 13 mennesker omkom. I 2016 jobbet han som flytekniker i CHC, et helikopterselskap som frakter folk til og fra plattformene i Nordsjøen.

Men høyt oppe i luften er vi mennesker sårbare hvis noe ikke er som det skal. Det er tusenvis av meter rett ned, og helikoptre er tunge og energikrevende å flytte på. Store krefter er i spill for å transportere folk til og fra Nordsjøen. Helikopteret på bildet har ingenting med Turøy-ulykken å gjøre.

Kanskje du lurer på hva som kreves for at helikopter- og flyreiser er så trygge som de faktisk er? Han har jobbet som flytekniker i over 35 år, og i sitt yrke har han ett enkelt mål: å sørge for at helikoptrene er feilfrie og trygge å fly med. Og folk som Ivar har lange sjekklister. Luftfarten har rett og slett en besettelse av sjekklister, fordi det er en bransje som ikke har råd til feil.

– Det er alltid to personer involvert. Den ene utfører det fysiske arbeidet, mens den andre kontrollerer og verifiserer. Men denne morgenen hadde han ingenting å utsette på helikopteret. Slik Ivar så det, var alt i orden.

Nå er det på vei tilbake til ham, til helikopterplassen på Flesland. De to som flyr helikopteret, er gode kolleger av Ivar. Avinor har mottatt et nødsignal. Rutinen er at Ivar og de andre møter opp på rullebanen, i beredskapsmodus.

Men dette er ikke helt uvanlig. Ivar kan ikke vite hvilken type nødsignal det er, eller hvor dramatisk situasjonen kan være. Sammen med de andre stiller han seg opp, klare til å hjelpe. – Vi hører ingenting.

Vi begynner å se oss rundt. Vi ser mot nord, der det skulle komme fra. Helikopteret glir innover land bare noen minutter før, litt lenger vest, der havet og de vestligste øyene i Hordaland møtes. Først hører ingen noe.

Det er som små ujevnheter dypt inne i girkassen, rett under rotoren. Så sprer det seg, og lydene blir større, hørbare for alle. Synet er ufattelig for alle som bor her ute. De er vant til helikoptertrafikken til og fra Nordsjøen, mange ganger daglig.

Men de kan bare stå og se på. Helikopterkroppen synker mot bakken i høy fart, i en svak bue. Rotoren seiler av gårde i en helt annen retning. Ivar Løbrot er på venterommet sammen med kollegene sine.

Når de ikke ser noe til helikopteret de nettopp ventet på, tar de frem mobilene sine og åpner appen. Kjenner du den følelsen? Når du er redd for å ha gjort en stor feil, noe som får konsekvenser langt utover deg selv. For noen dager siden måtte kritiske deler på helikopteret repareres.

Men Ivar har gått over alt, og alt skal være i orden. Han godkjente helikopteret igjen i dag tidlig. Den første redningsdykkeren som en drøy time senere kommer tett inntil skroget, ser at det er fullstendig ødelagt. Hva kunne ha gått galt?

Det er den nest største helikopterulykken i norsk historie. Politiet og Havarikommisjonen leter og undersøker så godt de kan i måneder og år. Først leter han etter deler i lyngen ute ved Turøy. Han tar bilder, noterer flittig og registrerer alt han ser.

Rotoren svevde videre for seg selv etter at den løsnet fra helikopteret. Et øyenvitne fanget det på film, og i TV-sendingene blir klippet vist igjen og igjen. Ivar er også med når Havarikommisjonen inviterer journalister til Haakonsvern i Bergen. Her er alle bitene av totalvraket lagt ut, som et umulig puslespill.

Ivar Løbrot er han i den blå kjeledressen. Her er han midt i arbeidet med å forstå hva som gikk galt. Dette hjelper Ivar. Jo mer han lærer om ulykken, jo tryggere blir han på at han ikke har gjort noe feil.

– Og da begynte man å bli litt engstelig igjen. Airbus skriver til NRK at de beklager måten de kommuniserte dette på. Les hele svaret fra Airbus nederst i saken. Forbudet mot bruk av Airbus sine Super Puma-helikopter ble opphevet året etter Turøy-ulykken, men siden den gang har det likevel ikke blitt brukt i Nordsjøtrafikken.

Inni girkassen er det et tannhjul. En sprekk i dette tannhjulet vokser seg større og større over lang tid, og til slutt knekker det. Dette er forferdelig, men også godt for Ivar Løbrot å høre. Nå har han en endelig bekreftelse på at han ikke har gjort noe feil.

Det er en kjøretur med mange svinger ut mot kysten. Så dukker den lille holmen opp, der helikopteret styrtet. – Samtidig dukker det alltid opp litt morsomme historier om kollegene våre. – Jeg synes det er en veldig fin greie å være der.

Så drar vi på kaffe, og så har vi hatt en fin dag, egentlig. Avdelingsdirektør Kåre Halvorsen uttalte dette: – Vi har funnet ut at et utmattingsbrudd var direkte årsak til ulykken. Et overflatesår på innsiden av giret som var helt usynlig, fikk utvikle seg





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– Det var rimelig at jeg måtte få en smekkRetten mener professoren var uaktsom da han felte over 50 trær for å få hytteutsikt. Likevel ender rettssaken som et økonomisk tapssluk for naboen som saksøkte ham.

Read more »

Ryfylkeøyene må ikke bli en fotnote!KRONIKK: Jeg frykter Ryfylkeøyene kan bli en fotnote i Stavanger kommunes planer.

Read more »

Iuel på Afrika-turné: – Jeg lærte utrolig mye av sist sesongAmalie Iuel (32) merker at nervene sniker seg innpå før sesongdebuten i Kenya.

Read more »

Norges VM-by koker: – Jeg hadde ikke taklet detUrovekkende rapporter fra Norges VM-by.

Read more »

Anne Hathaway om popstjerne-rollen: – Jeg hadde ikke peiling på hvordan man synger i en mikrofonAnne Hathaway avslører at hun slet med å finne sin plass som popstjerne i filmen «Mother Mary», og innrømmer at hun ikke føler seg som en naturlig artist. Hun er også aktuell i «The Devil Wears Prada 2» og flere andre filmer.

Read more »

Bendtner åpner opp om tøff tiden etter fotballkarrieren: – Jeg hadde blitt tjukkNicklas Bendtner forteller i en ny TV-serie om en periode med festing, alkohol og et «wake up-call» som fikk ham til å innse at han hadde mistet seg selv etter å ha lagt opp som fotballspiller.

Read more »