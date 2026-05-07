Dagbladet nekter tilgang til Marcus & Martinus-konsert etter PFU-sak

Dagbladet blir nekta anmelderbillett og fotopass til Marcus & Martinus sin konsert i Unity Arena i Bærum. Beslutningen kommer etter en PFU-sak fra 2024 der Dagbladet ble anklaget for å ha krysset grenser med sin anmeldelse av duoen under Eurovision-finalen. Managementet til Marcus og Martinus mener Dagbladet har stemplet dem som «Quislinger» og landssvikere, noe de anser som mobbing. Dagbladets sjefredaktør Mads A. Andersen mener nekten er umoden og at avisa vil dekke konserten uansett.

Et annet medisinsk evakueringsfly med en syk britisk passasjer om bord fra cruiseskipet Hondius er på vei til Nederland etter å ha blitt strandet på Kanariøyene onsdag på grunn av tekniske problemer, ifølge spanske medier.

Samtidig har Dagbladet blitt nektet anmelderbillett og fotopass til Marcus & Martinus sin konsert i Unity Arena i Bærum fredag kveld. Bookingbyrået United Stage, som håndterer presseakkrediteringene, opplyser at beslutningen er tatt av artistduoens management. Dagbladets sjefredaktør Mads A. Andersen har reagert sterkt på nekten og mener det er et forsøk på å hindre avisa i å gjøre jobben sin. - Dette er først og fremst en umoden reaksjon.

Hvor langsur er det mulig å være? Fra et prinsipielt ståsted er dette et forsøk på å hindre oss i å gjøre jobben vår. Det skal vi stå opp mot. Dette kulturarrangementet skal dekkes, lover sjefredaktør i Dagbladet, Mads A. Andersen.

Misnøyen med Dagbladet stammer fra 2024, da tvillingene Marcus og Martinus stilte som Sveriges kandidater i Eurovision-finalen. Dagbladets anmelder Ralf Lofstad skrev da at brødrene var «Quislinger» og landssvikere, noe som førte til en PFU-klage fra artistduoens management. Eirik Gjessing, som er manager for Marcus og Martinus, har uttalt at Dagbladet krysset en absolutt grense med denne anmeldelsen. - Vi har stor respekt for pressens frihet og Dagbladets rett til å anmelde våre konserter.

Det er ingen som forsøker å hindre Dagbladet i å gjøre jobben sin, og de er hjertelig velkomne til å dekke konserten. - Marcus og Martinus var tydelige i fjor på at Dagbladet krysset en absolutt grense da avisa valgte å stemple dem som «Quislinger» og landssvikere. Uavhengig av PFU-frifinnelsen anser vi dette som langt over grensen for anstendig oppførsel, og det strider fundamentalt mot våre verdier. Sånn behandler man rett og slett ikke andre mennesker.

I våre øyne er ikke en slik ordbruk musikkritikk, det er mobbing, sier Gjessing. - Dette handler ikke om at vi ikke tåler anmeldelser, men om å sette sunne grenser for hvordan mennesker behandler hverandre. At Dagbladets sjefredaktør velger å kalle det å sette grenser mot mobbing for «umodent» og «langsurt», får stå for hans regning. Vi gleder oss til en fantastisk konsert på fredag.

Dagbladets anmelder Øyvind Rønning har forsøkt å få klarhet i om avisa vil få tilgang til konserten, men har ikke fått svar fra managementet. - Jeg vet fortsatt ikke hva slags tilganger jeg får, men Marcus & Martinus er så store og såpass interessante at konserten vil bli anmeldt. Billett kan jeg få kjøpt, men konsertbilder er jo en viktig del av anmeldelsen.

Konsekvensen av at Dagbladet ikke får fotopass, er at både leserne og Marcus & Martinus må ta til takke med mobilbilder. Det er ingen tjent med, sier Rønning. Marcus og Martinus har i flere måneder turnert Europa med «The Room», og fredagens konsert omtales som en av turneens høydepunkter. Dagbladet har tidligere møtt duoen på Munchmuseet i Oslo i 2022, og nå skal de holde konsert på Unity Arena i Bærum.

Det er fortsatt usikkert om Dagbladet vil få tilgang til konserten, men avisa lover å dekke arrangementet uansett





