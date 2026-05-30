Dagens nyheter: Siktet i Lørenskog-forsvinningen, redningsaksjon i Laos, og droneangrep i Russland

En norsk statsborger er siktet i saken om Anne Elisabeth Hagens forsvinning. Fire personer reddet ut av oversvømt hule i Laos. Droneangrep mot russisk tankskip og oljedepot. Dødelig trafikkulykke i Afghanistan. Trumps helseundersøkelse viser god helse.

En norsk statsborger er siktet i saken om Anne Elisabeth Hagens forsvinning fra hjemmet i Lørenskog i 2018. Dette melder politiet i en pressemelding, men detaljer om siktedes tilknytning til saken er foreløpig ikke offentliggjort.

Forsvinningen av Hagen har vært en av Norges mest omtalte kriminalsaker. Samtidig har nødetatene rykket ut til en kraftig brann i et rekkehus med ti boenheter i Lørenskog. Brannen startet tidlig om morgenen, og beboere i nærområdet ble oppfordret til å holde dører og vinduer lukket på grunn av røykutvikling. Brannvesenet søkte gjennom alle leilighetene uten å finne personer, og ingen er meldt savnet.

Brannen er under kontroll, men årsaken er ukjent. I internasjonale nyheter meldes det at fire personer som har vært fanget i en oversvømt hule i Laos i ti dager, er reddet ut ifølge thailandske redningsmannskaper. De laotiske landsbybeboerne gikk inn i grotten i den sentrale Xaysomboun-provinsen 20. mai på leting etter gull. Redningsaksjonen har vært krevende på grunn av flomvann og vanskelig terreng.

I Tyskland førte observasjon av en drone til stans i flytrafikken ved München flyplass lørdag formiddag. Flyplassen ble midlertidig stengt, noe som førte til forsinkelser og omdirigeringer. Hendelsen etterforskes av tysk politi. Russland rapporterer at et russisk tankskip i havnebyen Taganrog og et oljedepot i byen Armavir ble angrepet av ukrainske droner natt til lørdag.

En brann brøt ut på tankskipet og i havnen, men guvernør Jurij Sljusar i Rostov-regionen uttalte at olje ikke hadde sluppet ut. Byen Armavir innførte unntakstilstand som ble forlenget av ordfører Svetlana Kambulova. I Afghanistan omkom 18 mennesker, deriblant ti barn, da en lastebil veltet i Laghman-provinsen. Lastebilen fraktet familier som vendte tilbake fra Pakistan på grunn av strengere holdninger mot afghanske migranter.

Dødelige trafikkulykker er vanlige i Afghanistan grunnet dårlige veier og farlig kjøring. USAs president Donald Trump har gjennomgått en helseundersøkelse og er ved utmerket helse, ifølge presidentens lege Sean Barbabella. Rapporten ble offentliggjort av Det hvite hus sent fredag kveld og viser at Trump ble undersøkt av 22 spesialister. Presidenten har tidligere fått spørsmål om blåmerker på hendene, men legen avviser at det er noe alvorlig.

I Hollywood hylles en kvinnelig filmklipper som jobbet med Star Wars og Taxi Driver. Hun vant Oscar for beste klipping i 1977 for Star Wars og har satt et varig preg på filmindustrien. Militære tjenestepersoner fra Israel og Libanon har hatt produktive samtaler i Washington, uttaler Pentagons øverste politiske tjenestemann Elbridge Colby. Samtalene skal danne grunnlag for diplomatisk innsats neste uke





