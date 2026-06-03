Dagens nyhetsoppsummering: Nato-toppmøte, Bellona, Wim Wenders og mer

En oppsummering av dagens viktigste nyheter, inkludert Nato-toppmøte i Ankara, Bellonas pengeinnsamling på over 2 millioner kroner, Wim Wenders' trekking av film, organdonasjonsventeliste, redningsaksjon i fjellet, russelaseradvarsel og Holbergprisen i skolen.

Dagens nyhetsoppsummering byr på flere viktige saker, fra internasjonal politikk til lokale hendelser. USAs president Donald Trump har bekreftet at han vil delta på Nato -toppmøtet i Ankara i juli.

Møtet, som avholdes 7. og 8. juli, samler ledere fra hele forsvarsalliansen. USAs utenriksminister Marco Rubio uttalte at dette trolig er det viktigste Nato-møtet i historien, ettersom flere uavklarte saker må løses. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er invitert, og han snakket med statsminister Jonas Gahr Støre på telefon onsdag. Zelenskyj takket Norge for å være klar til å bidra med luftvern.

Fra Norge deltar statsministeren, utenriksministeren og forsvarsministeren. I tillegg skal Sikkerhetsrådet få nye rullerende medlemmer i 2027 og 2028: Østerrike, Portugal, Zimbabwe og Trinidad og Tobago. Det siste setet står mellom Filippinene og Kirgisistan, og en ekstra valgrunde må til for å avgjøre hvem som får plassen. Miljøstiftelsen Bellona har på under 48 timer samlet inn over 2 millioner kroner, ifølge en pressemelding onsdag.

Nesten 3000 givere har bidratt med over 1,3 millioner kroner, mens næringslivet har gitt 784.000 kroner. Daglig leder Sveinung Rotevatn sier dette viser et stort engasjement for at Bellona ikke må forsvinne. Organisasjonen trenger totalt 8 millioner kroner for å overleve, og Rotevatn lover å jobbe hardt resten av uken for å nå målet. Bellona er en uavhengig, ideell miljøstiftelse grunnlagt i 1986, med omtrent 60 medarbeidere på kontorer i Oslo, Brussel, Vilnius og Berlin.

Regissør Wim Wenders trekker tilbake filmen 'Falsk bevegelse' fra 1975 etter kritikk fra skuespilleren Nastassja Kinski. I en pressemelding erkjenner Wenders at han som ansvarlig burde ha beskyttet den da 13 år gamle Kinski bedre. Filmen inneholder en scene hvor Kinski var toppløs og en mannlig skuespiller på 30 år legger seg oppå henne. Kinski, i dag 65 år, har i en årrekke forsøkt å få scenen fjernet.

Hennes advokat sier det er på høy tid at filmen trekkes. Kinski uttalte nylig til Süddeutsche Zeitung at selv om hun ikke visste så mye som 13-åring, kunne hun føle at det ikke var i orden. Filmen var Kinskis debut, mens Wenders er kjent for blant annet 'Paris, Texas', 'Himmelen over Berlin' og 'Buena Vista Social Club'.

På helsefronten opplyser Stiftelsen Organdonasjon til VG at åtte personer står på venteliste for å få ny lunge i Norge, ifølge opplysninger fra Rikshospitalet. Det er uklart om kronprinsesse Mette-Marit er blant disse. Ved utgangen av 2024 sto 16 personer på venteliste, mens tallet i 2015 var 56. Ventelisten er ikke en reell kø, men handler om å finne en lunge som passer den enkelte.

Samtidig har politiet iverksatt en redningsaksjon etter melding om at en person har falt 15 meter i fjellet. Personen fraktes til St. Olavs Hospital med luftambulanse, og skadeomfanget er foreløpig ukjent. I russetiden advarer Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) mot bruk av laserutstyr. Flere russ har fått øyeskader de siste ukene, og DSA har pålagt stans i all bruk av laseranlegg under feiringen.

Politiet støtter rådet om å returnere laserutstyret til utleierne. Endelig har Alva Lohne Pahle fra Blindern videregående skole i Oslo vunnet Holbergprisen i skolen for et prosjekt om hvordan mediene former vår forståelse av terror. Prosjektet baserer seg på terrorangrepet i Bærum i 2019 og på et utested i Oslo under pride i 2022. Andreplassen gikk til elever fra Drammen videregående skole. Juryen roser elevenes evne til å forstå og anvende relevant teori





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