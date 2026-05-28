Dagny Norvoll Sandvik bekrefter forhold med produsent

I et intervju med Elle avslører Dagny Norvoll Sandvik at hun har en kjæreste som er produsent og medarbeider. Hun beskriver et privat forhold som holdes lavt, og en ukonvensjonell kommunikasjon via SMS.

I et portrettintervju i Juni-utgaven av Elle åpner Dagny Norvoll Sandvik (35) om privatlivet sitt og bekrefter for første gang at hun har en kjæreste.

Hun forteller at hun er i et forhold med en produsent hun også har jobbet tett med i studioet. Ifølge Sandvik har de gradvis utviklet et forhold og funnet en god tone sammen. Hun beskriver et ukonvensjonelt kommunikasjonsmønster hvor det kan gå seks måneder mellom svarkommunikasjon via SMS. Dagny understreker at hennes kjæreste holder seg utenfor rampelyset og at de begge ber toppe seg unna offentlig oppmerksomhet rundt forholdet.

Hun nevner at hun verdsetter sin frihet og det uforutsigbare i jobben, men likevel kan like tanken på å gjøre enkle familiedings som å dra på loppemarked på søndager. TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Sandvik uten suksess så langt





