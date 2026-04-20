Dagrun (57) fikk diagnosen for sent – nå advarer hun andre mot å ignorere livsviktig screening

Dagrun Engeset (57) ble rammet av tarmkreft med spredning rett før hun skulle innkalles til tarmscreening. Nå deler hun sin sterke historie for å få flere til å benytte seg av det nasjonale helsetilbudet.

Dagrun Engeset (57) står midt i sitt livs tøffeste kamp etter å ha fått diagnosen tarmkreft med spredning. For 57-åringen ble den skjebnesvangre beskjeden levert i 2024, ironisk nok det samme året som hun fylte 55 og var kvalifisert for sin første rutinemessige tarmscreening. Da hun kom hjem fra sykehuset etter å ha mottatt den knusende diagnosen, lå invitasjonen til screening i postkassen – en påminnelse om en mulighet som kom for sent.

Veien frem til diagnosen var preget av uutholdelige smerter, gjentatte legebesøk og episoder med blødninger, før hun til slutt ble konfrontert med alvoret av en gruppe leger på sykehuset. Den emosjonelle belastningen var total da hun innså at hun var alvorlig syk, en erkjennelse som snudde opp ned på hele tilværelsen. Det nasjonale tilbudet om tarmscreening, som er designet for å avdekke forstadier til kreft ved å teste for usynlig blod i avføringen, blir dessverre ignorert av altfor mange nordmenn. Statistikken viser at kun rundt halvparten av de inviterte faktisk benytter seg av tilbudet, til tross for at screening anses som en billig og effektiv livsforsikring. Trine Hveem, regionleder i Kreftforeningen, understreker alvoret i situasjonen. Hun peker på at tarmkreft er den hyppigste kreftformen som rammer begge kjønn i Norge, med nesten 5000 nye tilfeller hvert år. Forekomsten har mer enn doblet seg de siste 50 årene, og økningen i Norge er bekymringsfullt høyere enn i våre naboland. Hveem oppfordrer alle til å ta imot tilbudet, da tidlig oppdagelse ofte skiller mellom liv og død. For Dagrun Engeset har sykdomsforløpet vært preget av motgang og palliativ behandling, men hun nekter å la seg knekke av de dystre prognosene. Etter å ha opplevd spredning til både lunger og bekken, har hun valgt å ta kontroll ved å søke behandling i Frankfurt for egen regning, med et håp om forlenget levetid og bedre livskvalitet. Hun lever nå livet sitt én dag av gangen, og har bevisst flyttet fokus fra frykten for døden til gleden over de dagene hun faktisk har. Hennes historie er en sterk påminnelse om betydningen av screeningprogrammer og viktigheten av å lytte til egen kropp. Selv om hun vet at hun mest sannsynlig aldri blir helt kreftfri, bærer hun med seg et brennende ønske om å oppleve mer av verden og verdsette hvert øyeblikk sammen med sine nærmeste. Hun utfordrer samfunnet til å ta helseforebyggende tiltak på alvor, slik at færre må stå i den samme fortvilte situasjonen som hun selv har havnet i





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Journalist: Norge hardere rammet av Epstein-avsløringer enn andre landJournalist Emma Ward, som er i Norge for Skup-konferansen, mener Norge er blant landene som har blitt mest omfattende berørt av avsløringene rundt Jeffrey Epstein. Ward, som selv skrev om Epsteins nettverk i 2003, påpeker at den tidligere antakelsen om betingelsesløs gavmildhet nå er motbevist. Saken har fått internasjonal oppmerksomhet, med norske kjente personer koblet til Epstein.

Read more »

Vanskeleg å få unge til å halda fram i korpsIkkje på 14 år har så mange gått i korps som no. Samstundes slit korpsa med å få dei unge til å bli verande når dei blir eldre og andre tilbod lokkar.

Read more »

Bobil stjålet og rasert: Sommerplaner i grusEkteparet Ellefseths bobil ble stjålet og fullstendig ødelagt, noe som satte en stopper for sommerplanene deres. Politiet bekrefter tyveriet og advarer andre bobileiere.

Read more »

Arbeid på E18: - La bilen ståTil helga blir det mindre fremkommelighet på E18 i forbindelse med arbeid i Fornebukrysset. Statens vegvesen råder folk til å velge andre reisemåter.

Read more »

Oljeeventyret kan ikke kopieres til kjernekraftMens Norge bygget opp olje- og gasskompetanse, investerte Sverige, Finland og flere andre europeiske land i kjernekraft.

Read more »

Sportsoppsummering: Store trenerskifter, nedrykksdrama og endringer i idretts-NorgeEn omfattende gjennomgang av Marco Roses overgang til Bournemouth, Leicesters dramatiske nedrykksstrid, Mari Leinan Lunds karriereslutt og andre store sportsnyheter fra inn- og utland.

Read more »