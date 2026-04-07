Dagslys: En mangelvare i en moderne verden

Forskning viser hvordan vi kan designe bedre bygninger og hjem for å sikre oss tilstrekkelig og riktig lys for en sunn døgnrytme, og de negative konsekvensene av å miste tilgangen til naturlig dagslys.

Dagslys er en essensiell faktor for menneskers helse og velvære, og forskere verden over jobber for å forstå hvordan vi kan optimalisere lysforholdene i våre omgivelser. Tobias Kristiansen, byggingeniør og doktorgradsstudent ved NMBU, er en av dem. Han undersøker den spektrale sammensetningen av dagslys innendørs, og hvordan dette påvirker oss. Kristiansen påpeker at vi i dagens samfunn, paradoksalt nok, fjerner tilgangen til dagslys fra våre bygg og hjem.

Han mener at vi er i ferd med å miste den naturlige lyskilden vår, solen, og at dette kan ha negative konsekvenser for helsen.\Menneskekroppen er biologisk tilpasset dagslys, som inneholder et bredt spekter av bølgelengder som endrer seg gjennom dagen. Dette naturlige lyset er avgjørende for vår døgnrytme, som styrer søvn- og våkenhetssyklusen. På morgenen trenger vi blått lys for å våkne og være mentalt skjerpet, mens vi på kvelden trenger et varmere, rødere lys for å produsere melatonin og bli søvnige. Moderne LED-belysning, som er energieffektiv og gir godt arbeidslys, har ofte et smalt, statisk og blådominert spekter. Dette samsvarer ikke med kroppens behov for naturlig lysvariasjon. I tillegg filtrerer moderne vindusglass bort deler av dagslysets spekter, noe som ytterligere forsterker behovet for å studere og forstå hvordan vi kan sikre oss best mulig lysforhold innendørs. Kristiansen bruker et lite spektrometer for å måle lysspekteret i ulike rom og undersøke hvordan lyset endrer seg. Han stiller spørsmål om hvordan dagslysforholdene varierer i forskjellige geografiske områder, spesielt i Norden hvor vinterdagene er korte, og hvordan lyset påvirkes av faktorer som lav sol, atmosfære, snø og moderne vindusglass. \Kristiansens forskning er viktig i en tid der vi tilbringer stadig mer tid innendørs og er avhengige av kunstig belysning. Han ønsker å vise hvordan vi kan designe bygninger som gir oss best mulig lys for å opprettholde en sunn døgnrytme. Han påpeker at den moderne belysningen vår har endret seg dramatisk, fra glødelamper til LED-lamper. Selv om LED-lys er energieffektive, har de en bakside. De er optimalisert for synet, men ikke for vår biologi, og kan forstyrre kroppens naturlige døgnrytme. Mange er omgitt av blått lys hele dagen, noe som kan gjøre det vanskelig å sovne. Kristiansen anbefaler å dempe belysningen tre timer før leggetid og gjerne bruke stearinlys. Han mener vi bør stille strengere krav til kvaliteten på lyset innendørs. Hans kollega, Mari Gaasemyr Høvik, forsker på døgnrytmestyrt belysning og hvordan ulike typer lyseksponering påvirker pasienter på sykehus. Sammen bidrar de til å fremme en bedre forståelse av hvordan vi kan bruke lys for å fremme helse og velvære





– Dagslys er i ferd med å bli en luksusvareVi er avhengige av dagslys for å ha det bra. Likevel fører dagens byggekrav til at vi får mindre av det. Hvordan kan vi sikre at vi får det lyset vi trenger?

