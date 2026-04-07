Dan Levy utelukker oppfølger til «Schitt's Creek» etter Catherine O'Haras død

Etter Catherine O'Haras bortgang i januar, legger Dan Levy bort planene om en oppfølger til den populære serien «Schitt's Creek». Levy uttaler at det ikke er aktuelt å fortsette serien uten O'Hara, som spilte Moira Rose.

Lytt til saken: Kanadiske Dan Levy (42), kjent for å ha skapt og spilt i den populære TV-serien « Schitt's Creek », hadde opprinnelig planer om å lage en oppfølger til serien. Dette fremkommer i et nylig intervju med CBS Sunday Morning. Dessverre, etter medskuespiller Catherine O'Haras bortgang i januar, har Levy endret mening og uttaler nå at en oppfølger ikke er aktuell.

O'Hara spilte den ikoniske rollen som Moira Rose i samtlige 80 episoder av «Schitt's Creek», og hennes bortgang har utvilsomt satt en stopper for videre utvikling av serien. I intervjuet besøker Levy også settet der serien ble spilt inn, første gang siden innspillingen ble avsluttet i 2020. Han beskriver følelsene av å vende tilbake til de kjente omgivelsene, spesielt med tanke på O'Haras fravær. Under intervjuet, som fant sted ved Rose Apothecary-bygningen, ble Levy spurt direkte om muligheten for en oppfølger. Svaret var klart og kortfattet: «Nei. Ikke nå. Jeg kan ikke», gjengitt av The Hollywood Reporter. Dette signaliserer en definitiv avslutning på spekulasjonene om en mulig fortsettelse av «Schitt's Creek»-universet, i hvert fall i overskuelig fremtid.\Catherine O'Hara, som for mange er kjent fra filmer som «Alene hjemme», døde 30. januar i år, 71 år gammel. O'Haras dødsårsak var en blodpropp. Hennes rolle som Moira Rose i «Schitt's Creek» var sentral for seriens suksess, og hennes samspill med Levy, som spilte hennes sønn i serien, var en viktig del av seriens sjarm. Etter O'Haras død uttrykte Levy sin sorg og respekt for sin medskuespiller gjennom en rørende hyllest på Instagram. Han beskrev O'Hara som en utvidet del av familien, og understreket hvor vanskelig det er å forestille seg en verden uten henne. «Det er tøft. Det er tøft å være tilbake. Jeg trodde ikke jeg skulle få en så følelsesmessig reaksjon,» sa Levy under intervjuet, mens han kjempet mot tårene. Han delte minner om samarbeidet med O'Hara, og hvordan hun beriket hans liv og arbeidet på settet. «Schitt's Creek» ble skapt av Dan Levy og hans far, Eugene Levy (79). Serien fulgte familien Rose, som opplevde et dramatisk fall fra rikdom til fattigdom, og ble tvunget til å flytte til den lille byen Schitt's Creek. Serien vant hele ni Emmy-priser og har oppnådd stor popularitet både i Canada og internasjonalt. Med O'Haras bortgang er det nå klart at Levy føler det er umulig å fortsette historien på en meningsfull måte, og dermed setter en punktum for spekulasjonene.\Levys beslutning om å ikke lage en oppfølger er forståelig, tatt i betraktning det nære forholdet han hadde til O'Hara. Serien var i stor grad basert på samspillet mellom de to, og å erstatte henne ville uten tvil føles feil for Levy og publikum. Arven etter «Schitt's Creek» vil fortsette, og fans vil huske den for sin humor, varme og rørende historier. Men uten Moira Rose og Catherine O'Haras unike talent, er det åpenbart at magien ikke kan gjenskapes. Levy har uttalt at han tenkte på mange minner med O'Hara under besøket på settet, noe som understreker den sterke båndene de hadde. I tillegg til å være en dyktig skuespiller, var O'Hara en viktig del av «Schitt's Creek»-fellesskapet, og hennes bortgang har etterlatt et stort tomrom. Beslutningen om å avslutte planene for en oppfølger er derfor ikke bare en profesjonell avgjørelse, men også en dyp personlig reaksjon på tapet av en venn og kollega. Det er et bevis på den dype respekten Levy har for O'Hara og hans ønske om å hedre hennes minne ved ikke å fortsette uten henne. Fans av serien kan dermed forvente seg å se «Schitt's Creek» forbli et avsluttet kapittel, men et elsket og minneverdig kapittel i TV-historien





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vurderte «Schitt's Creek»-oppfølger før Catherine O'Haras dødNå mener skuespiller Dan Levy at det «ikke kan» lages.

Read more »

Vurderte «Schitt's Creek»-oppfølger før Catherine O'Haras dødNå mener skuespiller Dan Levy at det «ikke kan» lages.

Read more »

Vurderte «Schitt's Creek»-oppfølger før Catherine O'Haras dødNå mener skuespiller Dan Levy at det «ikke kan» lages.

Read more »

Vurderte «Schitt's Creek»-oppfølger før Catherine O'Haras dødNå mener skuespiller Dan Levy at det «ikke kan» lages.

Read more »

Dan Levy utelukker 'Schitt's Creek'-oppfølger etter Catherine O'Haras dødDan Levy avslører at en oppfølger til «Schitt's Creek» ikke er mulig etter Catherine O'Haras bortgang. Levy, som både skapte og spilte i serien, besøkte settet i et intervju med CBS Sunday Morning og fortalte om sorgen.

Read more »

Vurderte «Schitt's Creek»-oppfølger før Catherine O'Haras dødNå mener skuespiller Dan Levy at det «ikke kan» lages.

Read more »