Daniel Levy: 'Aldri kunne ha forestilt meg' at Spurs skulle være i nedrykksfare

Tidligere Tottenham-styreleder Daniel Levy innrømmer at han 'aldri kunne ha forestilt seg' at Spurs skulle være i nedrykksfare i Premier League denne sesongen. Spurs ligger for øyeblikket to poeng foran West Ham påi møte med Chelsea neste tirsdag, men kan havne i nedrykkssonen allerede denne helgen dersom West Ham vinner borte mot Newcastle United søndag ettermiddag.

Levy selv var på sin side på Windsor Castle onsdag, der han ble utnevnt til CBE av prinsen av Wales for sin innsats for veldedighet og lokalsamfunnet i Tottenham. 64-åringen hadde vært styreleder i Tottenham i nesten 25 år før han sjokkerende gikk av i september. – Før han sluttet var han den lengst sittende toppsjefen i Premier League, etter manges mening var det på tide. Men det har ikke blitt bedre etter han sluttet.

– Alt jeg fokuserer på nå, er å sørge for at Tottenham holder seg i Premier League, sa Levy til Sky Sports. – Jeg kunne aldri ha forestilt meg dette i begynnelsen av sesongen. Jeg er selvfølgelig utrolig skuffet. – Men la oss håpe – la oss se fremover og virkelig håpe at vi fortsatt er i Premier League til neste sesong.

– Jeg kjenner smerten, men jeg er optimistisk med tanke på at vi skal komme oss gjennom dette. Det har vært veldig, veldig tøft. Men Spurs sitter i blodet mitt, og som sagt håper jeg vi klarer oss til slutt





