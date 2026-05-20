Danish court rejects claim for 900,000 euros in Scandinavian Star case

A Danish court has rejected a claim for 900,000 euros in a case related to the Scandinavian Star ferry disaster in 1991. The court found that the Danish shipping authority, Søfartsstyrelsen, did not have a legal obligation to conduct a sea-state control of the ferry before it was put into regular traffic.

Avgjørelsen falt i en domstol i byen Næstved onsdag. Kravet om erstatning på 450.000 danske kroner til hver av saksøkerne ble avvist. Han sier domstolen har satt til side funnene i to rapporter som konkluderte med at Søfartsstyrelsen skulle kontrollert Scandinavian Star før ferja ble tatt i bruk på ruten mellom Oslo og Frederikshavn.

Rapport fra 2022 I 2022 ble det framlagt en ny rapport om ulykken, bestilt av det danske næringsdepartementet. Den konkluderte med at Søfartsstyrelsen burde ha foretatt en såkalt havnestatskontroll av Scandinavian Star før ferja ble satt i ordinær trafikk, skriver Ifølge en rapport fra granskingsgruppen Scandinavian Star Task Force i 2024 ville en kontroll ha avdekket sikkerhetsmessige mangler ved skipet. På bakgrunn av funnene i de rapportene mente saksøkerne at Søfartsstyrelsen skulle ha kontrollert skipet.

Men de tre dommerne i domstolen i Næstved var ikke enige. De konkluderte med at den danske etaten ikke hadde plikt til å gjennomføre en havnestatskontroll. Videre mener dommerne at Søfartsstyrelsen senere gjorde nødvendige undersøkelser av de bakenforliggende årsakene til brannen. Ifølge Politiken har Søfartsstyrelsen i alle år fastholdt at de ikke hadde ansvar for å kontrollere ferja siden den var registrert på Bahamas.

– Jeg finner det svært problematisk at retten anerkjenner at danske aktører ved å flagge skipet i Bahamas, for å operere det ut fra Danmark, kan unndra seg dansk jurisdiksjon, sier Jan Harsem. I onsdagens avgjørelse skriver dommerne at de i hovedsak har tatt utgangspunkt i funnene til et fellesnordisk utvalg som gransket ulykken i 1991





