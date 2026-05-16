Danish Eurovision hopeful Søren Torpegaard Lund opens Eurovision final

Søren Torpegaard Lund, the Danish Eurovision hopeful, opens the Eurovision final on Saturday night.

WIENER STADTHALLE, WIEN (Nettavisen): Siden seieren i 2013 har ikke danskene hatt mye å skrive hjem om i Eurovision Song Contest , bortsett fra en enslig 8. plass i 2018.

I år så det endelig ut til å snu for naboene våre – helt til torsdag kveld. Det er Søren Torpegaard Lund (27) som står bak det danske bidraget «Før vi går hjem». Før semifinalen var forventningene enorme. Ekspertene, fansen og oddsen pekte alle i samme retning: Danmark kunne faktisk gå hele veien i år.

En seier ville i så fall vært historisk på flere plan. Men før finalen utspiller seg lørdag kveld, kan det se ut som om den danske feberen allerede har lagt seg. Vil du se neste video? Sjokk-vending i Kreml0:59 Spekulasjoner etter finaletreningRett etter at de siste ti finalebillettene ble ropt opp – og dansk finaleplass var et faktum – skjedde det nemlig noe på bettinglistene.

Danmark rykket brått ned flere plasser. I lørdagens finale har Søren i tillegg fått det lite takknemlige oppdraget med å gå først ut på scenen. Det har fått Eurovision-fansen til å spekulere i om Danmark underpresterte i semifinalen. ÅPNER SHOWET: Søren Torpegaard Lund har fått æren av å åpne Eurovision-finalen lørdag kveld.

Foto: Kari Anne Eikeland (Nettavisen) Ifølge den ivrige Eurovision-fansens teorier skal nemlig startnummeret i finalen gi en pekepinn på hvordan man gjorde det i semifinalen (jo senere startnummer, desto bedre score). Skal vi tro den påstanden, ligger Norge langt bedre an. Norges Eurovision-håp, Jonas Lovv, skal nemlig iilden som nummer 23 på lørdag. – En natt som aldri skal endeDa Nettavisen møtte danske Søren Torpegaard Lund tidligere denne uken, var optimismen og troen på seier i hvert fall intakt.

– Ja, for faen. Det er vilt! Som dansk Grand Prix-fan synes jeg bare det er dritfett at vi får Danmark tilbake i finalen. Vi har jo gjort det litt halvveis i noen år nå.

Jeg er bare glad for at vi endelig viser at Danmark fortsatt har noe på hjertet, sa en strålende blid Lund til Nettavisen. FØR VI GÅR HJEM: Søren Torpegaard Lund representerer Danmark med låten «Før vi går hjem». Foto: Kari Anne Eikeland (Nettavisen) 27-åringen har bakgrunn fra musikalteater, og musikken han har gitt ut tidligere har vært i den rolige singer-songwriter-gata. Årets låt er noe helt annet.

– Det er den første klubblåten jeg noensinne har laget. Jeg hadde en drøm om å gi ut en ekte klubblåt. – En natt som aldri skal ende, og alle de feilene man gjør når man vokser opp i nattelivelivet. Det er jo da man lærer seg selv å kjenne – når man kysser han fyren igjen, selv om man vet han kommer til å kaste deg på dør i morgen.

Jeg ville lage en hyllest til det å gjøre feil, fordi det er så menneskelig. FAVORITT: «Før vi går hjem» har siden den vant vant dansk MGP vært blant favorittene. Foto: Corinne Cumming Selv om Eurovision-fansen og pressen bruker mye tid på å synse og omtale bettinglistene, nekter Søren å la seg prege av konkurransementaliteten før det braker løs på lørdag. – Jeg skal gjøre alt jeg kan for å vinne.

Jeg må å kaste all konkurranse, alle tall og all «jeg må vinne»-mentalitet ut av vinduet. Jeg skal bare gå på scenen og gjøre det jeg kan, sier han. EKSPERT: Aftonbladets Eurovision-ekspert, Torbjörn «Tobbe» Ek, forklarer overfor Nettavisen hvorfor dansken har falt som en stein på bettinglistene de siste dagene.

– Jeg tror at seerne og de som vedder – for det er jo de som påvirker oddsen – synes at opptredenen kanskje ikke har vært like sterk i Eurovision som den var i Dansk MGP, sier Ek. EKSPERT: Tobbe Ek er Eurovision-ekspert. Foto: Jesper Horsinek (Nettavisen) Eksperten tror også at «Før vi går hjem» har en geografisk begrensning når det kommer til hvem som trykker på stemmeknappen.

– Den fungerer kanskje ikke like bra i Øst-Europa og deler av Sør-Europa. Den fenger nok mest hos dem fra Nord- og Vest-Europa. Les også: Dansk Eurovision-favoritt om Jonas Lovv: – Han er bare sexy Ek lurer i tillegg på om Danmark må belage seg på en dårligere plassering enn først antatt på grunn av artistens uttrykk. – I land hvor drag kanskje er litt spennende, så stemmer man kanskje ikke på Søren.

Jeg har lurt litt på om han og opptredenen kanskje er litt for homofil, og at det blir litt for mye for de mer konservative personene. For Søren er det imidlertid uaktuelt å gå på kompromiss på hvem han er. Likevel har ikke Ek tro på dansk seier i Wien i kveld. – Jeg tror ikke at Danmark slårss om seieren, nei, det tror jeg ikke.

De kunne nok kommet topp fem før, men nå tror jeg heller de lander trygt innenfor topp ti, avslutter Ek





