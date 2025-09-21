Danmark satser på langtrekkende presisjonsvåpen: Største våpeninnkjøp i historien

Danmark endrer forsvarspolitikken og satser på langtrekkende presisjonsvåpen. Regjeringen planlegger også det største våpeninnkjøpet i landets historie, med investeringer i luftvern og offensive kapasiteter. Målet er å styrke landets forsvarsevne og bidra til NATOs sikkerhet.

Statsminister Mette Frederiksen indikerer et skifte i dansk forsvarspolitikk, hvor landet skal oppbygge offensive kapasiteter med lang rekkevidde. Hun uttaler at Danmark for første gang skal skaffe langtrekkende presisjonsvåpen, som er i stand til å treffe mål på avstand.

Regjeringen har tatt en prinsipiell beslutning om at Danmark for første gang skal etablere en militærkapasitet med langtrekkende presisjonsvåpen, som skal kunne nå mål på store avstander og bekjempe fiendtlige missiltrusler, sier Frederiksen. Vi anskaffer oss langsrekkende presisjonsvåpen for å unngå en situasjon hvor det blir nødvendig å bruke dem, sier den danske utenriksministeren, Lars Løkke Rasmussen. Dette er etterspurt i NATO og skal bidra til ambisjonen om at Europa kan forsvare seg selv senest i 2030. I den sikkerhetspolitiske situasjonen vi befinner oss i, må vi ruste opp for å avskrekke, fortsetter han. Visestatsminister og forsvarsminister Troels Lund Poulsen, statsminister Mette Frederiksen og utenriksminister Lars Løkke Rasmussen deltok på pressekonferansen. Det er foreløpig ikke bestemt hvilken type våpen Danmark skal anskaffe, eller hva de vil koste. Det danske Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse skal nå starte en markedsundersøkelse for å identifisere de langtrekkende presisjonsvåpnene som best passer Danmarks behov. Dette kommer etter at det ble offentliggjort at Danmark skal kjøpe luftvernsmissiler for mer enn 90 milliarder norske kroner, noe som blir omtalt som det største våpeninnkjøpet i Danmarks historie. I alt skal det anskaffes åtte systemer med enten lang eller middels lang rekkevidde. Det langtrekkende systemet som den danske regjeringen har valgt, er det fransk-italienske systemet SAMP/T. Dette systemet kan brukes til å beskytte viktige områder og militære installasjoner mot fly, droner og missiler. Beslutningen om å investere i langtrekkende presisjonsvåpen markerer en betydelig endring i Danmarks forsvarspolitikk. Tidligere har Danmark i hovedsak fokusert på bidrag til internasjonale operasjoner og investeringer i moderne utstyr. Denne nye strategien signaliserer en overgang til en mer selvstendig og offensiv forsvarsprofil. Hensikten er å styrke Danmarks evne til å forsvare seg selv og bidra til NATOs kollektive forsvar. Den økte investeringen i forsvar kommer som følge av den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, spesielt etter Russlands invasjon av Ukraina. Danmark har forpliktet seg til å nå NATOs mål om å bruke minst 2% av BNP på forsvar. Opprustningen inkluderer også en betydelig satsing på luftvern, noe som er viktig for å beskytte landet mot moderne trusler. Regjeringen understreker at anskaffelsen av langtrekkende presisjonsvåpen er et viktig skritt for å sikre Danmarks sikkerhet og stabilitet i fremtiden. Det forventes at denne investeringen vil styrke Danmarks posisjon i NATO og bidra til å opprettholde fred og stabilitet i regionen





