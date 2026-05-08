Dansk flypassasjer testet for hantavirus etter influensalike symptomer

En dansk flypassasjer er testet for hantaviruset etter å ha blitt syk med influensalike symptomer i helgen. Pasasjeren satt om bord på et fly fra Johannesburg til Amsterdam, der en person smittet med hantavirus hadde oppholdt seg kortvarig før flyet tok av. Den smittede var ifølge de danske helsemyndighetene ikke med på selve flyturen.

Den danske passasjeren er nå symptomfri igjen, men oppholder seg i isolasjon mens prøvesvaret avventes. Svaret på testen ventes sent fredag kveld, opplyser myndighetene. Tidligere fredag opplyste spanske helsemyndigheter at de oppdaget et mistenkt tilfelle av hantaviruset. Fra før er britiske myndigheter opplyst at to briter er bekreftet smittet av viruset, og at en tredje antas å være smittet.

Tre mennesker har mistet livet etter et mistenkt utbrudd av hantaviruset om bord det nederlandske skipet MV Hondius, som var på vei fra Argentina til Kapp Verde. Styrelsen for Patientsikkerhed er blitt varslet om saken av internasjonale helsemyndigheter. De har også identifisert nære kontakter til den danske passasjeren. – Nære kontakter vil i tilfelle av et positivt prøvesvar bli kontaktet direkte og instruert i hvordan de skal forholde seg, skriver styrelsen.

Risikoen for smittespredning i Danmark vurderes som "meget lav" på nåværende tidspunkt. De danske helsemyndighetene har varslet at de vil informere om prøvesvaret fredag kveld





