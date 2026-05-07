Darwin Nunez vurderer retur til Premier League: Newcastle i front

Etter en turbulent tid i Saudi-Arabia ønsker Darwin Nunez å vende tilbake til europeisk fotball, med Newcastle som en av de sterkeste kandidatene.

Darwin Nunez ' tid i Liverpool vil sannsynligvis bli husket som en periode preget av et enormt potensial som aldri helt ble realisert på den måten klubben og supporterne hadde håpet på.

Da han ankom Anfield i 2022, ble han umiddelbart kastet inn i en nådeløs sammenligning med Erling Haaland, som på samme tid tok ligaen med storm i Manchester City. Dette skapte et press som få spillere i verden kunne ha håndtert uten å vise tegn til usikkerhet.

Selv om Nunez besitter en unik fysikk, en eksplosiv fart og en utrolig evne til å komme seg i posisjon, manglet han ofte den siste, avgjørende berøringen som skiller de gode spissene fra de legendariske. Timingen var uheldig, og kritikken ble raskt høy når målene uteble, til tross for at han skapte utallige sjanser for sine lagkamerater gjennom sin utrettelige arbeidsvilje og aggressive spillestil.

Forrige sommer valgte den uruguayanske landslagsspilleren å ta et drastisk grep i karrieren ved å forlate den europeiske fotballscenen til fordel for de lukrative kontraktene i Saudi-Arabia. Overgangen til Al Hilal ble sett på som en mulighet til å starte på nytt i et miljø med mindre press, samtidig som den økonomiske gevinsten var astronomisk. I begynnelsen så det ut til at flytten var riktig.

Nunez startet sterkt på den arabiske halvøy og viste glimt av det nivået som en gang gjorde ham til en av Benficas største stjerner og en av Europas mest ettertraktede spisser. Men idyllen varte ikke lenge. Etter årsskiftet begynte formkurven å peke nedover, og forholdet til klubbledelsen og trenerteamet skal ha blitt anspent. Det hele kulminerte i februar da klubben signerte superstjernen Karim Benzema.

Siden Saudi Pro League har strenge regler for hvor mange utenlandske spillere som kan være i troppen, ble Nunez det store offeret. Han ble ekskludert fra troppen resten av sesongen, noe som effektivt satte karrieren hans på pause i en kritisk alder. Nå, med sommeren i vente, er ønsket om en retur til europeisk fotball blitt overveldende for den 26 år gamle spissen.

Det er ingen hemmelighet at Nunez føler at han har mer å bevise i Europa, og spesielt i Premier League hvor han kjenner systemene, tempoet og kravene som stilles til en toppspiller. Flere store klubber har allerede meldt sin interesse for å bringe ham tilbake til kontinentet. Italienske Juventus og engelske Chelsea har begge vært koblet til spilleren i ulike rapporter, da begge klubbene søker etter en angriper med hans fysiske kvaliteter og offensive aggresjon for å forsterke sine angrepsrekker.

Men det er en annen klubb som nå ser ut til å være i ferd med å utkonkurrere alle andre i kampen om hans signatur: Newcastle United. Newcastle har hatt et øye med Nunez helt siden hans tid i Benfica, lenge før han i det hele tatt ble aktuell for Liverpool. De har beundret hans evne til å strekke forsvaret og skape kaos i boksen. For Newcastle kommer denne interessen på et perfekt tidspunkt.

Etter at stjernespissen Alexander Isak forlot klubben, har det vært et tomrom på topp som ikke har blitt fylt på tilfredsstillende vis. Verken Nick Woltemade eller Yeonne Wissa har klart å levere på det nivået som kreves for at Newcastle skal kunne kjempe i toppen av tabellen. De har manglet en spiller som kan avgjøre kamper på egen hånd og som kan legge et konstant press på motstanderens midtstoppere.

En signering av Darwin Nunez ville ikke bare vært en forsterkning av laget, men også et signal til resten av ligaen om at Newcastle har ambisjoner om å hente inn igjen det tapte og utfordre den etablerte eliten i engelsk fotball





