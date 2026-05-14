Dataangrep på Lørenskog kommune: Kritiske systemer påvirket, men hvor alvorlig er omfanget?

Et dataangrep utsatt Lørenskog kommune i helgen, har en rekke av kommunens IT-systemer påvirket. Angrikeren har lagt igjen et brev og kommune har satt kriseledelse. De prioriterer nå å ivareta kritiske innbyggernære tjenester.

Lørenskog kommune var i helgen utsatt for et dataangrep som påvirker en rekke av kommunens IT-systemer. Angrikeren legger et brev til kommunen og sier at de hører til en alvorlig hendelse som de tar på største alvor.

Kriseledelsen er satt for å sikre god kommunikasjon og håndtering. Kommunens fagsystemer er blitt angrepet, som brukes av alle kommunens ansatte, for eksempel på sykehjem, skoler, Nav og andre etater. Til nå ser kommunen heller ikke noen spor av at personlge data er kopiert. Redusert kapasitet og forsinkelser i saksbehandling kan oppstå.

Kommunen ber om forståelse for at tjenestene tar lenger tid å svare på forespørsler





