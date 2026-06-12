Datasenter-debatt: Verdiskaping eller kraftkrise?

En debatt raser om hvorvidt Norges kraftressurser bør brukes til datasentre eller tradisjonell industri. NVE-sjefen advarer om at pågangen fra 130 datasentre tilsvarer en tredel av vannkraften, mens Bulk og Nscale ser enorme muligheter for arbeidsplasser og verdiskaping.

Jon Gravråk, daglig leder i Bulk Infrastructure, er tydelig på at verdiskapende industri er avgjørende for Norge . Han står i spissen for planene om å bygge et gigantisk datasenter i Vennesla, som etter en enorm utvidelse vil ha en kapasitet på 600 megawatt.

Ifølge Gravråk kan dette prosjektet skape opp mot 5000 arbeidsplasser i byggefasen og mellom 500 og 1000 permanente stillinger. - Jeg mener at det viktigste for Norge er at vi har verdiskapende industri. Klarer man å skape verdi på den kraften, så må det være positivt. Klarer man det ikke, så burde vi tenke på hvordan vi kan overføre den stafettpinnen, sier han.

Samtidig uttrykker Kjetil Lund, direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), bekymring for den massive pågangen fra datasentre. I strømnettkøen står nå 130 datasentre som til sammen ber om over 11 000 megawatt - en tredel av all norsk vannkraft. Lund mener at tallene er så store at Norge trenger en offentlig samtale om hvordan pågangen skal håndteres.

- Datasentre er jokeren for utviklingen av det norske kraftsystemet, sier han, og peker på at ny kraftproduksjon ikke kommer i tilstrekkelig omfang de neste årene. Den tradisjonelle industrien, som smelteverk og annen kraftkrevende virksomhet, frykter at datasentrene vil drive opp strømprisene og konkurrere dem ut. Stian Jenssen, Skandinavia-sjef i Nscale (hvor Aker er største eier), avviser dette. Nscale har en rekke tomter i Nord-Norge og søker om totalt 1757 megawatt.

- Det er viktig å ha et næringsliv som tjener penger. Hvis ikke, er det ikke levedyktig, sier Jenssen. Han understreker at datasentre kan være en motor for verdiskaping i en region med overskudd av kraft. Gravråk i Bulk deler ikke bekymringen fullt ut.

- Vi kan ikke bare stå på ett bein. Det har vi aldri kunnet gjøre, og det kan vi heller ikke i framtiden, sier han. Han mener at Norge må bruke sin naturgitte forutsetning som et kraftrikt land til å skape verdier som gir velferd. Diskusjonen mellom NVE-sjefen, Nscale-sjefen og Gravråk ble nylig luftet i podkasten Teknisk Sett.

Der ble det tydelig at veivalget for norsk kraftpolitikk står mellom å prioritere tradisjonell industri eller å satse på nye, digitale næringer som datasentre. Uansett utfall, blir det en debatt som vil prege norsk energipolitikk i årene som kommer. Den teknologiske utviklingen går raskt, og behovet for datakraft øker eksponentielt. Datasentre er ikke lenger bare en niche, men en sentral del av infrastrukturen for alt fra strømmetjenester til kunstig intelligens.

I Norge har vi rikelig med fornybar energi, men spørsmålet er om vi skal bruke den på å tiltrekke oss globale teknologigiganter eller verne om den for eksisterende industri. NVE-sjefen etterlyser en helhetlig plan, mens næringsaktørene mener at markedet selv vil finne den beste løsningen. Det som er sikkert, er at beslutningene som tas i dag, vil få konsekvenser for norsk næringsliv og arbeidsplasser i flere tiår fremover





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