Datasenter i Mo i Rana: En ny start for Giga Arctic og fremtidig industriell utvikling?

Etter å ha ventet over to år på nettkapasitet, kan Giga Arctic-bygget i Mo i Rana endelig fylles med industriell aktivitet. Datasenter er det mest aktuelle alternativet, men debatten om arbeidsplasser, strømforbruk og konkurranse om kraftressursene er i gang. Vil datasenteret bli en motor for lokal vekst, eller en trussel mot eksisterende industri?

Etter over to år i dvale på grunn av manglende nettkapasitet, har et av Mo Industriparks største og nyeste fabrikkbygg endelig fått tildelt 50 MW nettkapasitet fra Statnett. Dette markerer et potensielt vendepunkt for Giga Arctic -bygget, som opprinnelig var planlagt for batteriproduksjon, men nå ser ut til å bli fylt med industriell aktivitet, med datasenter som det mest aktuelle alternativet.

Den lengre ventetiden skyldtes utfordringer med å sikre tilstrekkelig strømforsyning, noe som har forsinket utviklingen og skapt usikkerhet for industrien i regionen. Nå åpner imidlertid mulighetene for å realisere betydelige investeringer og generere arbeidsplasser i både bygge- og driftsfasen. Datasenteret vil kreve en betydelig mengde strøm, tilsvarende rundt 3 prosent av den totale tilgjengelige kraften i Rana-området. Dette reiser viktige spørsmål om konkurransen om kraftressursene og hvilken type industri som prioriteres i en tid med begrenset nettkapasitet.\Debatten om datasentre som en drivkraft for industriell utvikling er i gang. Motstandere argumenterer med at datasentre ikke skaper mange direkte arbeidsplasser, forbruker store mengder strøm og potensielt kan drive opp kraftprisene, noe som kan skade tradisjonell industri. På den andre siden argumenterer tilhengere for at datasentre kan tiltrekke seg betydelige investeringer, skape indirekte arbeidsplasser gjennom leverandørkontrakter og bidra til regional økonomisk vekst. I tillegg pekes det på at datasenterindustrien kan være en katalysator for utviklingen av lokal kompetanse og teknologi. Erfaringer fra andre datasentre, som Lefdal Mines i Måløy, viser at datasentre kan generere betydelig aktivitet i form av lokale leverandører, spesielt innen automasjon og vedlikehold. For Mo i Rana vil et datasenter kunne bidra til å diversifisere industrien og redusere sårbarheten for svingninger i råvarepriser og globale markeder.\Spørsmålet om datasentre og arbeidsplasser er komplekst, og krever en nyansert tilnærming. Mens datasentre kanskje ikke genererer et stort antall direkte ansatte, skaper de indirekte arbeidsplasser gjennom leverandørkontrakter og behovet for kvalifisert personell. I Mo i Rana er det en fordel med fast ansatte fremfor konsulenter, og erfaringene fra andre regioner viser at datasenterindustrien kan føre til utviklingen av en lokal leverandørindustri. Samtidig er det viktig å adressere bekymringene rundt strømforbruket og effekten på kraftprisene. Datasentre må konkurrere om kraft med andre industriprosjekter, som for eksempel hydrogenproduksjon. Situasjonen i Rana illustrerer også de bredere utfordringene som norsk industri står overfor, inkludert behovet for å sikre tilstrekkelig kraftforsyning og en forutsigbar politikk som støtter industriell utvikling. Alcoa i Mosjøen, med sin gunstige kraftkjøpsavtale, gir et eksempel på hvordan langsiktige avtaler og fornybar energi kan bidra til å sikre konkurranseevnen. Datasenterindustrien kan ha en viktig rolle i å skape vekst i regionen, men det krever en balansert tilnærming som tar hensyn til både muligheter og utfordringer





