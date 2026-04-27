Datasentre bør langs kysten – ikke i innlandet

Ineffektiv kjøling av datasentre kan føre til et betydelig økt kraftbehov. Lokalisering langs kysten med tilgang til kaldt sjøvann er et mer energieffektivt alternativ.

På Rennesøy utenfor Stavanger finner vi Green Mountains første datasenter, strategisk plassert inne i fjellet i et tidligere Nato-anlegg for ammunisjonslagring. Datasentre oppstår nå i et raskt tempo over hele Norge, drevet av kommuner som tilbyr attraktive fordeler som rimelige tomter og gunstige, langsiktige kraftavtaler.

I noen tilfeller inkluderer disse tilbudene svært lave priser på konsesjonskraft, ned mot 12–13 øre per kilowattime. Denne tilgangen til 100 prosent fornybar vannkraft, kombinert med et robust og stabilt kraftsystem, gjør Norge til et attraktivt sted for datasenteraktører som søker en miljøvennlig og pålitelig driftsløsning. Utbyggerne av datasentre uttrykker takknemlighet og lover arbeidsplasser og økte inntekter for kommunene. Etterspørselen etter datatjenester øker kontinuerlig, og det virker lite realistisk å begrense denne veksten.

Imidlertid er plasseringen av datasentre avgjørende, spesielt med tanke på det økte energibehovet som kreves for å kjøle ned servere og annen teknisk infrastruktur. En foreløpig beregning antyder at man kan oppnå minst 20 prosent reduksjon i energiforbruket ved å plassere datasentre langs kysten, der det er tilgang til kaldt sjøvann for kjøling. Datasentre fungerer som sentrale knutepunkter for lagring, behandling og distribusjon av enorme datamengder, og krever derfor betydelige mengder elektrisk energi.

Når denne energien har utført sin datatekniske funksjon, omdannes nesten hele mengden til varme. De fleste datasentre som bygges i Norge i dag, benytter friskluftkjøling, der kald uteluft blåses inn og oppvarmet luft suges ut, drevet av kraftige vifteanlegg. Dette er den billigste, men også den minst effektive kjølemetoden. Den mest energieffektive metoden er direkte væskebaserte kjølesystem, der vann sirkuleres i direkte kontakt med IT-komponentene, og varmeutvekslingen skjer til kaldt sjøvann.

Vann har en varmeledningsevne som er omtrent 3000 ganger høyere enn luft, noe som betyr at direkte væskekjøling og bruk av kaldt sjøvann kan redusere energiforbruket med minst 20 prosent. Det totale kraftbehovet til norske datasentre er i dag rundt 2 terawattimer (TWh) per år, men forventes å doble seg innen 2030 og potensielt nå 10–12 TWh per år innen 2050.

Basert på disse prognosene, kan det ekstra kraftbehovet som følge av ineffektiv kjøling bli på rundt 270 megawatt (MW) i 2050. I dag er det i stor grad opp til kommunene, i samarbeid med næringsinteresser, å bestemme hvor datasentre skal lokaliseres, og de fleste av disse stedene har ikke tilgang til kaldt sjøvann – en av Norges største fordeler. Datasentre bør ikke plasseres i innlandet, selv om argumentet er nærhet til store kraftverk.

Lokalisering langs kysten bør være det naturlige valget, med rikelig tilgang til kaldt sjøvann for kjøling og muligheten til å bruke havet som mottaker for spillvarmen uten store miljøskader. Det er behov for en nasjonal plan for lokalisering av datasentre, der energieffektivitet prioriteres. Utbyggere av datasentre fremhever ofte at spillvarmen kan brukes til fjernvarme, drivhus, fiskeoppdrett og lignende. Dette er imidlertid ofte lettere sagt enn gjort.

Varmemengden er så stor at bare en liten del kan utnyttes. I tillegg er temperaturen ofte for lav, spesielt ved luftkjøling, der temperaturen på luften som går ut kun er 10–20 °C høyere enn temperaturen på luften som kommer inn.

Utnyttelse av spillvarme er mest effektiv ved direkte vannkjølte anlegg, der vanntemperaturen ut kan være i området 50–70 °C. Ved varmeutveksling til en separat varmtvannskrets kan man realistisk oppnå vanntemperaturer på 40–50 °C, som deretter kan oppgraderes til 100 °C (eller mer) ved hjelp av industrivarmepumper. Utnyttelse av spillvarme påvirker også lokaliseringen av datasentre, som helst bør ligge i områder med etablert fjernvarme eller nær industrianlegg som har behov for store mengder varme.

Oppgradering av spillvarme koster penger, og det er uklart hvem som skal dekke disse kostnadene. Her bør vertskommunene til datasentre stille strengere krav, men det er en risiko for at ønsket om å utnytte spillvarme mest blir en overfladisk gest





