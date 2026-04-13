Datasentre krever enormt med kraft: Statsråd varsler grep

Energiminister Terje Aasland advarer om eksplosjonsartet etterspørsel etter kraft fra datasentre. Han vurderer tiltak for å sikre en effektiv fordeling av kraft i Norge.

Energi minister Terje Aasland (Ap) deltok nylig på konferansen 'Kampen om kraften', arrangert av kraftmeglerne i Å Entelios. Her presenterte han bekymringsfulle tall som viser en vedvarende og enorm etterspørsel etter kraft fra datasentre. Bare siden 1. februar har det kommet forespørsler om hele 5.000 megawatt kapasitet i kraftnettet til datasentre, et tall som tilsvarer en betydelig del av Norges totale kraftkapasitet.

Aasland understreket at det er en eksplosjonsartet vekst i etterspørselen, og at det er nødvendig å få kontroll på situasjonen. Han poengterte at datasentrenes etterspørsel allerede tilsvarer 14 prosent av Norges samlede kraftkapasitet, basert på forespørsler de siste to månedene. Med en total forespørsel på rundt 20.000 megawatt utgjør datasentrenes behov mer enn halvparten av den totale kapasiteten i det norske kraftnettet. Dette sammenlignes med den globale utbyggingen av datasentre, som ifølge Bloomberg New Energy Finance er estimert til å være på 23.000 megawatt fordelt på 831 lokasjoner verden over.

Energiministeren fremhevet at mens det er positivt at mange ønsker å investere i Norge, er det av nasjonal interesse å sikre at landet tiltrekker seg de riktige investeringene. Han antydet at man vurderer å prioritere datasenteraktører direkte fremfor eiendomsutviklere som ønsker å selge tomter til datasentre. Dette er tiltak som er under vurdering.

Reynir Johannesson, daglig leder i Norsk Datasenterindustri, er imidlertid skeptisk til de presenterte tallene. Han mener at etterspørselen etter kraft kan være overdrevet. Johannesson peker på at det ikke koster noe å stå i strømkø, noe som kan føre til spekulasjon og dobbeltbookinger. Han påpeker også at Norsk Datasenterindustri sitt estimat på datasentrenes reelle forbruk ligger langt lavere enn det som fremstilles. Han mener at datasentre i dag utgjør rundt to prosent av Norges kraftforbruk, mens industrien og olje- og gassbransjen står for langt høyere andeler. Johannesson anslår at datasentre kanskje kan bruke 10 prosent av kraften rundt 2040, gitt politisk og folkelig aksept. Han uttrykker en bekymring for tiltak som kan begrense bransjens tilgang til kraft, men påpeker at det ennå ikke er vedtatt noen restriksjoner.

Han mener at erfaringene fra tidligere industrialisering viser at det er mulig å håndtere en økning i kraftforbruket uten at strømprisene eksploderer, forutsatt at det fortsettes å bygges ut kraftproduksjon og nett. Han ser positivt på muligheten for å innføre betaling for å stå i strømkø, da dette kan bidra til å rense køen og skape en mer realistisk oversikt over etterspørselen.

Aasland og Johannesson har ulike syn på hvor stor utfordringen er, men begge erkjenner at den økende etterspørselen fra datasentre er en viktig faktor i det norske kraftmarkedet. Aasland ser behovet for å sikre at Norge kan tiltrekke seg de riktige investeringene og sikre en effektiv fordeling av kraft, mens Johannesson fremhever at tallene kan være oppblåste og at det er viktig å ha et realistisk bilde av kraftforbruket. Diskusjonen rundt datasentrenes kraftbehov er sentral for fremtidig energipolitikk i Norge, og det er avgjørende å finne en balanse mellom å tiltrekke seg investeringer, sikre en bærekraftig energiforsyning og unngå unødige prisøkninger.

Utfordringen ligger i å sikre at kraften produseres og distribueres effektivt, og at alle aktører får tilgang til kraft på rettferdige vilkår.

Det er behov for grundige analyser og debatter om hvordan man best kan møte de utfordringene som den voksende datasenterindustrien representerer, og hvordan man kan sikre en bærekraftig utvikling av kraftmarkedet i Norge.





