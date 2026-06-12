Datasentre truer norsk kraftsystem, men kan skape verdier for industrien

Datasentre kan være en trussel mot det norske kraftsystemet, men kan også skape verdier for den tradisjonelle industrien. Jon Gravråk i Bulk Infrastructure mener at Norge trenger en offentlig samtale om hvordan pågangen fra datasentrene skal håndteres.

Jeg mener at det viktigste for Norge er at vi har verdiskapende industri, sier Jon Gravråk i Bulk, som vil bygge gigadatasentre i Vennesla. – Klarer man å skape verdi på den kraften, så må det være positivt.

Klarer man det ikke, så burde vi tenke på hvordan vi kan overføre den stafettpinnen, sier Jon Gravråk i Bulk Infrastructure. Datasentre er jokeren for utviklingen av det norske kraftsystemet, sier NVE-direktør Kjetil Lund. I strømnettkøen er det nå 130 datasenter som til sammen ber om over 11.000 megawatt, som tilsvarer en tredel av all vannkraft i Norge. Samtidig kommer ikke til mye ny kraftproduksjon de neste årene.

NVE-sjefen mener at tallene er så store at Norge trenger en offentlig samtale om hvordan pågangen fra datasentrene skal håndteres. I en kronikk iBulk Infrastructure søker for eksempel om 600 megawatt til en enorm utvidelse av sitt datasenter i Vennesla. Daglig leder Jon Gravråk sier at det kommer det til å være opp mot 5000 arbeidsplasser i prosjektfasen, og 500-1000 varige arbeidsplasser.

En frykt hos den tradisjonelle industrien, er at pågangen fra datasentrene skal drive opp strømprisen og konkurrere ut de norske smelteverkene. Nscale, hvor Aker er største eier, har en lang rekke tomter i Nord-Norge og søker om til sammen 1757 megawatt, ifølge Statnetts database. Det er viktig å ha et næringsliv som tjener penger. Hvis ikke, er det ikke levedyktig, sier Nscales Skandinavia-sjef Stian Jenssen.

Jeg mener at det viktigste for Norge er at vi har verdiskapende industri. Vi må bruke den naturgitte forutsetningen vi har, at vi er et kraftrikt land, på å skape verdi, sånn at vi får velferd. Det er så enkelt som det, sier Gravråk i Bulk. – Klarer man å skape verdi på den kraften, så må det være positivt.

Klarer man det ikke, så burde vi tenke på hvordan vi kan overføre den stafettpinnen, sier Gravråk





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