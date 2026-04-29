Datasentre vs. Tungindustri: En Ny Æra for Norge?

Kraftbransjen opplever en enorm interesse fra datasentre, noe som reiser spørsmål om fremtiden for tradisjonell norsk industri som aluminiumsverk og smelteverk. Kan tech-gigantene overta som Norges største strømforbrukere?

Vil datasentre overta etter aluminiumsverk og tungindustri i Norge? Spørsmålet reiser debatt, men mange ser potensielle fordeler i en slik omstilling. Hydro Aluminium , landets største strømforbruk er, kan møte tøff konkurranse fra tech-gigantene som ønsker å etablere datasentre her til lands.

Pareto sin fornybardirektør, Andreas Skorpen, mener at den tradisjonelle industrien vil ha vanskelig for å konkurrere med betalingsvilligheten til selskaper som Meta, Microsoft og Google. Han beskriver situasjonen som en "Rallartida 2.0", en ny industriell revolusjon drevet av digitalisering og datakraft. Siden nyttår har Statnett mottatt forespørsler om over 7300 megawatt fra datasentre, en enorm etterspørsel som nesten tilsvarer Norges totale kraftproduksjon. Spørsmålet om hvor grensen går, er vanskelig å fastslå.

Men etter hvert vil det bli for utfordrende for den tradisjonelle norske industrien – smelteverk, papirfabrikker og kunstgjødselprodusenter – å konkurrere. Disse hjørnesteinene i norsk økonomi har driftsmarginer på mellom to og åtte prosent, mens tech-gigantene opererer med marginer på 32-45 prosent. Denne forskjellen gjør det vanskelig for industrien å stå imot presset fra datasentrene. Tanken om at industrien gradvis vil dø ut og erstattes av datasentre, har fått fotfeste i kraftbransjen.

Økt betalingsvilje for strøm er naturligvis attraktivt for kraftselskaper. Digitaliseringsminister Karianne Tung har også uttrykt glede over at Microsoft ønsker å lagre data i Norge. Det er ingen tvil om at datasentre er lønnsomme, og bransjen hevder at de skaper flere arbeidsplasser per kilowattime enn de tradisjonelle smelteverkene. Dette argumentet er populært blant lokalpolitikere, men Abelia påpeker at datasentre genererer flere arbeidsplasser per megawatt enn smelteverk, og fremhever viktigheten av omstilling.

Smelteverkene er i denne sammenhengen erstattet av lys og elektroner, et symbol på en ny æra. En annen faktor som spiller inn, er at tungindustrien i Norge mottar støtteordninger som kan minne om subsidier. For å hindre at kraftkrevende industri flytter til land med mindre strenge klimapolitikker, kompenseres de for deler av strømkostnadene – til sammen 7,3 milliarder kroner årlig. Datasentre, derimot, bruker kraft fra elver til å prosessere data og skape høyverdige produkter.

Tung argumenterer for at et nei til datasentre vil føre til at de etableres i Sverige og Finland, hvor kraften vil bli brukt uansett. Sverige opplever også stor interesse fra datasentre, med en strømkø på omtrent 8000 MW, mens Danmark har søkt om 14.000 MW. I Norge er debatten om å si nei til datasentre begrenset.

Energiminister Terje Aasland erkjenner at tilgangen på arbeidskraft er en utfordring for nye næringer, men understreker at de enorme mengdene strøm som søkes om, representerer nye muligheter for Norge i takt med at olje- og gassindustrien avtar. Tung fremhever også at datasentrene, inkludert Tiktok-senteret på Hamar, håndterer store mengder personverndata, og at det er "litt samfunnskritisk" at disse dataene lagres i Europa underlagt europeisk personvernlovgivning. Dette understreker viktigheten av å ha datasentre lokalisert i trygge og regulerte omgivelser





Skal vi la «kokerne» dø?Skal dagens aluminiumsverk og tungindustri erstattes av datasentre? Ikke alle ser på det som noe negativt.

Read more »

Skal vi la «kokerne» dø?Skal dagens aluminiumsverk og tungindustri erstattes av datasentre? Ikke alle ser på det som noe negativt.

Read more »

NHO og Sjømat Norge krever politisk handling etter Statnetts stans av nettkapasitet i Nord-NorgeNHO og Sjømat Norge kritiserer Statnetts beslutning om å stanse nye reservasjoner av nettkapasitet i Nord-Norge og krever umiddelbar politisk handling. De advarer om at manglende tilgang til kraft vil skade investeringer, omstilling og verdiskaping i regionen. Bransjeorganisasjonene har sendt brev til statsminister Jonas Gahr Støre om å ta nasjonalt ansvar for kraftsituasjonen.

Read more »