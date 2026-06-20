Datatilsynet åpner tilsyn etter over 30 klager og 100 henvendelser om Schibsteds løsning. Direktør Line Coll sier de tar saken på alvor og pålegger Schibsted å dokumentere hvordan løsningen etterlever regelverket.

Datatilsynet åpner tilsyn etter over 30 klager og 100 henvendelser om Schibsted s løsning. Direktør Line Coll sier de tar saken på alvor og pålegger Schibsted å dokumentere hvordan løsningen etterlever regelverket.

Forbrukerrådet og NOYB klaget saken inn for Datatilsynet etter at Schibsted krevde betaling fra brukere som ikke ville bli sporet på regionavisene. Klagerne mener samtykkeløsningen ikke oppfyller kravene til frivillig samtykke i personvernforordningen. Schibsted hevder at de selger ikke personvern og at alle brukere har de samme rettighetene og beskyttelsen etter GDPR uavhengig av hvilket valg de tar. Datatilsynet har fått over 30 klager og 100 henvendelser om Schibsteds løsning, og nå åpner de tilsyn.

Datatilsynet pålegger Schibsted å dokumentere hvordan løsningen etterlever regelverket. Direktør Line Coll sier de tar saken på alvor. - Vi ser at dette er en prinsipiell problemstilling som engasjerer bredt, og vi opplever at mange der ute er bekymret, sier hun. Siden slutten av mai har Schibsted krevd betaling fra brukere som ikke ville bli sporet på regionavisene.

Forbrukerrådet og NOYB klaget saken inn for Datatilsynet 3. juni. Klagerne mener samtykkeløsningen ikke oppfyller kravene til frivillig samtykke i personvernforordningen. Schibsted selger ikke personvern, og alle brukere har de samme rettighetene og den samme beskyttelsen etter GDPR, uavhengig av hvilket valg de tar, sier kommunikasjonssjef Bjørn-Martin Bache Nordby til Kode24. Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere.

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Datatilsynet Schibsted Personvern GDPR Tilsyn

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