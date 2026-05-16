Datingråd fra datingdronningen: Hvordan finne kjærligheten i en travle verden

Datingrådene fra datingdronningen viser veien for å finne kjærligheten i en travle verden. Hun gir sine beste råd om hvordan man kan få en partner, hvordan man kan gi så mye som man får, og hvordan man kan overvinne motgang i relasjoner. Hun råder også mot en stressende strategi å holde en dør åpen for flere potensielle partnere samtidig.

Du fantaserer om at dette skal bli en relasjon, men Alex er egentlig bare fornøyd med hyggelige tekstmeldinger og bekreftelse. Når du spør om å møtes, utsetter han bare.

Likevel tror og håper du på at det kan bli dere to. Alle følelsene dine er rettet mot Alex, og nå bruker han den verdifulle tiden du heller kunne brukt på den store kjærligheten. Andre kommer rett fra et annet forhold og skriver hyggelige, men de er ikke klar for en emosjonell tilknytning. Angela mener løsningen er å være vennlig og direkte.

Folk er ikke alltid ærlige på hva de egentlig søker, og derfor er det fint å spørre. Gjør det på en ydmyk måte, si du er nysgjerrig på hva vedkommende ser etter. Nå har vi kontoroll på bioen og den innledende samtalen. Avtaler dere å møtes, er datingdronnigas første bud.

Ikke legg opp til dramatiske, ubehagelige samtaler hvor du legger ut om ting du hater eller misliker. Det dreper fort den flørtende stemningen. Finn en god balanse mellom å lytte og fortelle om deg selv. Første date er over, hva skjer nå?

Hvor du tolker meldingene, interessen og responsen de neste dagene. Gi like mye som du får. Skriver han sjelden, skriv sjeldnere. Dette handler ikke om et maktspill, men om å heller dirigere energien mot andre potensielle personer som matcher deg bedre.

Dersom du opplever at den andre er treig i responsen, og det er vanskelig å planlegge et nytt treff, mener Angela det beste du kan gjøre er å svare hyggelig, og kaste ballen over til vedkommende. Be ham si i fra når det passer. Får du melding to uker seinere med spørsmål om ny date, kan du da vurdere om det fortsatt er interessant. Hele hemmeligheten er å ha flere baller i luften, ikke legge alle eggene i én kurv.

Holde flere dører åpne, ha flere spor å gå i, mange jern i ilden. Du må ha mange menn i loopen for å øke oddsen. Det skal mye til å treffe noen hvor alt klaffer, derfor fungerer det ikke å date bare én om gangen. Det er dersom du tydelig merker at du er mer interessert enn den andre, mener Angela, at sjansen er liten for at det kan bli en relasjon.

Angela er klar over at mange reagerer når hun oppfordrer til å date flere samtidig. De fleste vil kjenne seg lojal og snill, men så lenge dere ikke har snakket om å date eksklusivt, er det helt innafor å møte flere. Ikke stå med døra åpen for bare én person mens han holder den åpen for sju andre





