Datteren min blir født

Forbønn ved konfirmasjon, takketale om datterenes barndom, stolthet og omsorg.

I dag er en stor dag, en dag som får en til å stoppe litt opp og lure på når egentlig ble født. Ved første audit er talen kanskje helt normal, men etter hvert kan man likevel begynne å stusse.

I dag markerer vi at du er i ferd med å bli vaksen, og når jeg ser på deg, blir jeg fylt av en enorm stolthet. Du har våknet fra å være den hvilejenta min til å bli en selvstendig og flott person med egne meninger og varme i hjertet. Det jeg setter aller mest pris på ved deg, (navn på datter), er din styrke og din omsorg for andre.

Det er egenskaper som vil ta deg akkurat dit du vil i livet. Verden ligger åpen for deg, og min bønn til deg er at du holder fast på å være nysgjerrig, at du har tillit til deg selv, og at du husker at du alltid er god nok, uansett hva. Hilsen at uansett hvor stor du blir, er jeg alltid her for deg. Jeg heier på deg i alt du gjør





