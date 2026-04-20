David De Gea kan returnere til Premier League: Newcastle vurderer sjokkovergang

Etter to sesonger i italienske Fiorentina kobles David De Gea nå til en retur til Premier League. Newcastle United ser på den erfarne spanjolen som en kortsiktig løsning på sine keeperutfordringer.

David De Gea har for lengst etablert seg som en av de mest ikoniske skikkelsene i Premier League -historien. Da han ankom Manchester United sommeren 2011 som en ung og tynn keeper fra Atletico Madrid, var det få som kunne forutse hvilken formidabel karriere han skulle legge bak seg på Old Trafford. Etter en tøff start hvor han måtte tilpasse seg det fysiske engelske spillet, utviklet han seg raskt til å bli selve definisjonen på en matchvinner.

Gjennom sine tolv sesonger i klubben vant han alt fra Premier League-tittelen i 2013 til Europa League, FA-cupen og flere ligacuptitler. Likevel endte eventyret i Manchester på en måte preget av ambivalens. Da moderne fotball begynte å kreve keepere som fungerte som den ellevte utespilleren, ble De Geas svakheter med ballen i beina stadig mer synlige. Da klubben hentet André Onana som erstatter, var det et tydelig signal om at en æra var over, og spanjolen satte kursen mot Italia og Fiorentina. Nå, etter to år i Firenze, svirrer ryktene om en mulig retur til England. Newcastle United skal angivelig se på muligheten for å hente den 35 år gamle veteranen. Situasjonen på St. James Park er kompleks. Nick Pope har lenge vært førstevalget, men gjentagende skadeproblemer har skapt usikkerhet rundt hans evne til å levere over tid. Selv om Aaron Ramsdale for øyeblikket er en del av troppen, vurderer klubbens ledelse nå om en erfaren skikkelse som De Gea kan tilby den nødvendige stabiliteten i en overgangsfase. Det er tydelig at Newcastle ikke ser på spanjolen som en keeper for de neste fem til ti årene, men snarere som en kortsiktig løsning som kan bringe med seg vinnermentalitet og erfaring fra de største arenaene. Dette taktiske grepet kan gi klubben ro til å lete etter en permanent erstatter på lang sikt. Oppholdet i Fiorentina har vært preget av kontraster for De Gea. Mens den første sesongen i Italia ble en suksess der laget kjempet i toppen og sikret seg spill i Europa Conference League, har inneværende sesong vært en dyster affære preget av kampen for å unngå nedrykk. Til tross for lagets utfordringer, har De Geas egne prestasjoner vist at han fortsatt besitter de unike refleksene som gjorde ham fryktet i sin tid i United. Utfordringen for Newcastle ligger i kontraktsforholdet, ettersom spanjolen nylig har forlenget sin avtale med Fiorentina ut 2028. Dette betyr at en overgang ikke vil være gratis, men ryktene antyder at en fornuftig prislapp kan gjøre det mulig å hente ham nordover. For Newcastle-fansen representerer dette en mulighet til å få inn en profilert spiller som fortsatt vet nøyaktig hva som kreves for å overleve i verdens tøffeste liga. Spørsmålet blir om spanjolens erfaring er det som skal til for å løfte Magpies tilbake til toppsjiktet i engelsk fotball, eller om toget for lengst har gått for den tidligere stjernekeeperen





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Seks ting å følge med på før oppgjøret om Premier LeagueDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Liverpool-helt kan gjøre Premier League-comebackGeorginio Wijnaldum, sentral i Liverpools Champions League-triumf i 2019, vurderer et retur til engelsk fotball etter opphold i Frankrike, Italia og Saudi-Arabia. Den 35 år gamle nederlenderen har vist form i Saudi Pro League og ønsker å fortsette karrieren på høyt nivå.

Fra Premier League-mirakel til League One-fare: Leicesters dramatiske nedturClaudio Ranieris utrolige Premier League-triumf med Leicester City i 2016 virker som en evighet siden. Nå står klubben overfor en mulig nedrykk til tredjedivisjon etter en rekke sportslige og økonomiske utfordringer.

Arsenal-fans vil kvitte seg med Martin Ødegaard selv om de vinner Premier LeagueDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Liverpool legende som dro i 2021 – sikter seg inn på Premier League returDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

David De Gea er tenkt å erstatte landslagskeeper i Premier LeagueDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

