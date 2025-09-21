David Gandy advarer mot AI i motebransjen: Krever regulering for å beskytte modeller og kreative yrker

Supermodellen David Gandy uttrykker bekymring over bruken av kunstig intelligens i motebransjen, og ber den britiske regjeringen om å regulere AI-genererte bilder for å beskytte modeller og kreative yrker. Han frykter konsekvensene for mental helse og ønsker en ansvarlig bruk av AI.

Lytt til saken Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer David Gandy , mest kjent for sine Dolce & Gabbana-kampanjer gjennom 20 år, har sammen med andre modeller bedt den britiske regjeringen om å ta grep for å beskytte folks rettigheter.

Den 45 år gamle modellen – som har figurert i reklamer med supermodeller som Kate Moss, Gisele Bündchen og Naomi Campbell – forklarer til BBC at kunstig intelligens «skraper» små biter av bilder fra forskjellige modeller – og skaper nye bilder basert på dette. Han er sterkt kritisk til utviklingen. «Vi ser nå kampanjer laget av merker som Guess, hvor modellen ikke eksisterer i det hele tatt», sier Gandy. Han uttrykker bekymring for at AI vil kunne erstatte ekte modeller og andre kreative yrker i moteindustrien, og understreker viktigheten av å beskytte den tradisjonelle moteindustrien i Storbritannia, som han mener er en av verdens beste. Han påpeker at AI ikke bare truer modellene, men også alle som er involvert i produksjonen av motebilder, inkludert fotografer, frisører, makeup-artister, assistenter og til og med lokasjoner. «Man tar bort det kunstneriske og kreative», sier han, og legger til at det vil ødelegge hele essensen av motebransjen. Gandy er også bekymret for hvordan AI-genererte bilder påvirker unge menneskers mentale helse, spesielt de som er under utvikling. Han frykter at det å se på bilder av personer som ikke eksisterer i virkeligheten kan ha negative konsekvenser, uten at man fullt ut forstår omfanget av dette. Gandy erkjenner at motebransjen må omfavne AI på et vis, men han etterlyser en regulering for å sikre at bruken av AI skjer på en ansvarlig måte, som beskytter både individene og den kreative prosessen. Han ønsker tydelige retningslinjer for hvordan AI-bilder skal brukes, og hvordan man kan skille mellom ekte og AI-genererte bilder. \ En talsperson for den britiske regjeringen sier til BBC at raskt utviklende teknologier som kunstig intelligens gir store muligheter, men også komplekse utfordringer. Regjeringen erkjenner bekymringen for å beskytte utseende og identitet, og at britisk lovgivning allerede gir en viss beskyttelse. De fortsetter å innhente synspunkter på hvordan disse reglene fungerer, og om det er behov for endringer. Regjeringen vurderer å innføre strengere reguleringer for å beskytte rettighetene til enkeltpersoner og den kreative prosessen i motebransjen. De ønsker å balansere fordelene med AI med behovet for å beskytte folks interesser. Gandy nevner også at han tidligere fikk tilbud om å spille rollen som Christian Grey i «Fifty Shades»-filmene for ti år siden, men takket nei. Han har konsekvent holdt sitt privatliv og karriere atskilt, og verner om sine barns identitet. Han har valgt å ikke dele bilder av familien sin på nettet, og uttrykker en generell motvilje mot å offentliggjøre personlige detaljer





