Debatt: Fjernvarmens fremtid krever dokumentasjon og rettferdige rammevilkår

Bård Folke Fredriksen og Tore Strandskog diskuterer behovet for strengere krav til fjernvarmesektoren før man kan snakke om økt betaling basert på systemgevinster.

Spørsmålet om fjernvarme og dens rolle i det norske energisystemet har i lang tid vært gjenstand for debatt. Når vi diskuterer fremtiden for denne sektoren, er det avgjørende å skille mellom legitime målsetninger og ønsket om særfordeler. Bård Folke Fredriksen og Tore Strandskog peker i sitt innlegg på at sektoren utvilsomt har behov for mer forutsigbare rammevilkår, men de understreker samtidig at veien til dette målet ikke må baseres på løse løfter om systemgevinster.

Før slike gevinster i det hele tatt kan vurderes som grunnlag for økt betaling til fjernvarmeselskapene, må vi ha en grundig dokumentasjon på hvem som faktisk skaper disse gevinstene, og hvilken reell verdi de representerer for samfunnet. Vi må våge å stille kritiske spørsmål ved om fjernvarme er den eneste løsningen for fremtiden, spesielt når alternativer som varmepumper, lokal solkraft, batterier og økt forbrukerfleksibilitet alle bidrar til å avlaste kraftsystemet på en effektiv måte. Det er i dag tre fundamentale spørsmål som må besvares før vi kan akseptere at fjernvarmeselskapene skal kompenseres ytterligere: Hvor store er de faktiske gevinstene som oppstår i systemet, hvem har utløst dem, og ikke minst, hvem bør de komme til gode? I dagens marked ser vi at veksten i etterspørselen etter fjernvarme i hovedsak drives av tilknytningsplikt i nye bygg. Når det gjelder konvertering fra elektrisk oppvarming i eksisterende bygg, er det økonomiske bildet langt mer komplisert. Investeringene som kreves på kundesiden er ofte for store til å kunne forsvares med dagens fjernvarmepriser. Energiloven stiller krav om en samfunnsøkonomisk rasjonell utvikling der både private og allmenne interesser skal ivaretas. Det er derfor kritisk at kundens kostnader ikke ignoreres i dette regnestykket. En manglende evne til å måle og sammenligne effektivitet mellom ulike fjernvarmeselskaper skaper en uoversiktlig situasjon. Mens vi har etablerte mekanismer for strømnettet, der myndighetene henter inn data og setter inntektsrammer for å sikre effektiv drift, mangler tilsvarende systemer for fjernvarmesektoren fullstendig. Stortinget har gitt sektoren et pusterom gjennom vedtaket om at Norgespris-modellen skal gjelde frem til 2029. Denne tiden må benyttes aktivt til å etablere robuste metoder for effektivitetsmåling, sikre full åpenhet om kostnadsstrukturer og utvikle en rettferdig likebehandling mellom ulike energibærere. Det er helt essensielt at alle aktører som bidrar til avlastning av kraftsystemet, blir vurdert etter samme standarder. Fjernvarme skal utvilsomt spille en viktig rolle i det grønne skiftet, men denne rollen må fortjenes gjennom dokumentert nytteverdi og rettferdig regulering. Særbehandling er ikke veien å gå dersom målet er å sikre tillit hos kundene og en bærekraftig energipolitikk for fremtiden. Vi trenger en debatt preget av fakta fremfor festtaler, hvor gevinstene fordeles på en måte som er rettferdig for både selskaper og forbrukere. Først når systemet er åpent og etterprøvbart, kan vi med trygghet si at fjernvarme er en optimal del av vår felles energiomstilling





Fjernvarme Energipolitikk Kraftsystemet Energieffektivisering Regulering

