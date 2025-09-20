Debatt: Israel-Palestina-konflikten og Kirkens rolle

En debatt om Israel-Palestina-konflikten, kritikk av Israels krigføring på Gaza, og bekymring over enkelte norske organisasjoners støtte til Israel. Innlegget fokuserer på Kirkens rolle i fredsarbeidet og kritiserer MIFFs holdning.

Debatt innlegget reflekterer skribentens synspunkter. ( Fred rikstad Blad): Vi er mange som er dypt berørt av krigføringen på Gaza . Det ser ut til at Israel ønsker å straffe et helt folk for handlingene til noen terrorister. Det fremstår ikke lenger som en forsvarskrig, men en krig preget av hevn og gjengjeldelse. Midt iblant oss finner vi en stor andel kristne som uttrykker sin lojalitet til staten Israel .

Det virker som om disse israelsvennene i sin støtte til Israel overser lidelsene det palestinske folket gjennomgår. Jeg tenker her på organisasjoner som «Ordet og Israel», «Med Israel for fred» (MIFF), og Zoé-kirken på Selbak. Når Zoé-kirken nevnes, er det fordi de har det israelske flagget synlig hengende i sitt gudstjenestelokale. Dette er spesielt. I Norge er det ikke vanlig å permanent smykke gudshus med nasjonale symboler. Kirkeuka skal handle om fred. Mange av oss ser det slik at det grunnleggende konfliktspørsmålet om retten til landet, ikke kan løses gjennom bruk av militær makt. Konflikten må løses politisk gjennom forhandlinger. Les også: Nordmenn vil slå ring om kong Harald. Mange kirkesamfunn deler dette synet, og derfor har Kirkenes Verdensråd tatt initiativ til markering av Kirkeuka for fred i Palestina og Israel. Uken er knyttet opp til FNs internasjonale fredsdag 21. september. Ukens målsetting er: «Vi står sammen om å kreve at okkupasjonen av palestinske områder skal ta slutt. Vi ber norske myndigheter intensivere innsatsen for å få en rettferdig løsning på plass. Vi mener at sikkerhet best vinnes gjennom respekt for folkeretten og beskyttelse av menneskerettighetene, og ber israelske og palestinske myndigheter handle deretter. Vi står sammen med palestinere og israelere som arbeider for fred og likeverd med ikkevoldelige midler.» I mitt nærmiljø er det meg bekjent bare Glemmen menighet som markerer denne uken. Det forundrer meg. Les også: Møter Ole «Lukkøye» Klemetsen i bokseringen: Heia Frank Løke. MIFFs hatkampanje mot Israel På MIFFs hjemmeside kan vi lese en fordømmelse av denne kirkeuken. De kaller uken for «kirkeuke for demonisering av Israel» og presenterer også den sterke påstanden om at uken har «utartet til en ensidig hatkampanje mot Israel». Hvilke grunnlag har de for å fremsette slike påstander? Jeg har i tidligere debattinnlegg i Fredriksstad Blad gjort oppmerksom på den skremmende krigsretorikken MIFF benytter seg av, da styreleder i MIFF Norge, Lars Johan Nordgård, talte på årsmøtet i MIFF Østfold om «Knus din fiende og vinn fred». De går inn for en militær løsning, der den sterkestes rett rår, og ikke en fremforhandlet fred med respekt for alle menneskers rettigheter og menneskeverd. Ikke hør på aktivistene langt borte. Ved markeringen av kirkeuken i år vil biskop Kari Alvsvåg komme til Glemmen og fortelle fra en reise til Vestbredden og Israel i mai i år. VESTBREDDEN: Biskop Kari Alvsvåg har vært på besøk på en skole på Vestbredden, og vil fortelle deres historie. Foto: Generalsekretær Einar Tjelle i Mellomkirkelig råd. Les også: «Volden kommer til dere»: Trump kan blande seg inn. Det var en delegasjon fra Den norske kirke som reiste nedover etter invitasjon fra biskop Azar i «Den evangeliske lutherske kirken i Jordan og Det hellige land». Vi vil her få et innblikk i hvordan folk på grasrota opplever situasjonen der nede. Det er kanskje de viktigste stemmene å lytte til, og ikke aktivister langt borte fra konfliktområdet





