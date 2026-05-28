Debatt og suksess: NRK-serien «Tuva og Ronny - Eit lite hotell i Hellas» skaper engasjement

TV-serien «Tuva og Ronny - Eit lite hotell i Hellas» har blitt en stor suksess for NRK denne våren. Gjennom serien følger vi paret på jakten etter drømmen om å starte sitt eget hotell. Likevel har serien også skapt debatt, særlig fordi Tuva Fellman (38) og Ronny Brede Aase (39) ikke ender opp med å kjøpe noe hotell i løpet av sesongen. I podkasten med Torbjørn Røe Isaksen, kommenterer han at han lurer på hvor troverdig prosjektet er i utgangspunktet. "Hvis serien har bygget opp forventningen om at de skal kjøpe et hotell, men publikum sitter igjen med følelsen av at det kanskje aldri var planen, så blir folk rasende. NRK har et problem", sier han. NRK har tidligere forklart at serien ikke først og fremst handler om selve hotellkjøpet, men om reisen, usikkerheten og utfordringene ekteparet møter underveis. Kanalen har også understreket at Fellman og Brede Aase dekker alle utgifter selv, og at prosjektet ville blitt gjennomført selv uten TV-kameraer til stede. I podkasten med Isaksen, kommenterer han at premisset for serien nettopp har vært å dokumentere jakten på drømmen. Om de finner et hotell eller ikke, er ikke poenget. Serien berører universelle temaer som krise, håp og nye kapitler, noe vi mener har stor relevans for et bredt publikum. I podkasten med Sjo, kommenterer hun at responsen på serien har vært svært positiv, både når det gjelder seertall og publikumsreaksjoner. "Det er så fortjent for Tuva og Ronny som har sluppet oss så nært, varmt og ærlig inn i livene sine. Hverken NRK, Tuva eller Ronny visste hvordan denne reisen skulle utspille seg. Vi har vært svært modige i å la oss følge deres liv og reise nært og ærlig", sier hun. Fellman avviser all tvil om seriens troverdighet, og gjør det klart at drømmen om et hotell i Hellas aldri har vært et TV-stunt. "Først og fremst: Ja, vi prøver 100 prosent på ekte å kjøpe dette hotellet! Og vi har ikke gitt opp, selv om veien dit er lengre og vanskeligere enn vi hadde trodd", sier hun.

