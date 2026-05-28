Debatt om 17. mai-volden og rasisme i kommentarfeltet

En norsk politiker kritiserer en annen for å dele et usaklig bilde av gjerningsmennene, og debatten eskalerer i kommentarfeltet. En annen person arrangerer en markering for å vise solidaritet med en fornærmet russ og ta avstand fra vold.

Bergensavisen: – Jeg la ut et innlegg selv der jeg kritiserte Jon Helgheim (Frp) for å dele et usladdet bilde av gjerningsmennene. Poenget var å oppfordre folk til å la politiet gjøre jobben sin, sier Erik Hanøy.

Han var en av mange som kastet seg på debatten som oppsto i kjølvannet av 17. mai-volden, og som senere fikk kjenne på rekkevidden av diskusjonen. – I begynnelsen var det støtte og motstand innen rimelighetens grenser. Men, etter noen timer hadde det eksplodert i hets og rasisme mot meg og innvandrere. – Jeg ble kalt landssviker, sier Hanøy.

Innlegget hadde rukket å nå 5000 likerklikk og hele 2300 kommentarer da Hanøy bestemte seg for å slette det. – Jeg ønsket ikke å gi disse hatytringene en plattform, og det ville tatt meg flere dager å gå igjennom alle kommentarene. – Innlegget hadde gjort sin nytte, så da valgte jeg heller å slette det, forteller han. Til tross for sin korte levetid var det nok til å fange oppmerksomheten til initiativtakeren bak dagens markering, Francine Mbanza Jensen.

– Helgheim: – Tar anmeldelsen med slående ro – Det finnes samfunnsnyttige innvandrere – Vi trenger flere som Hanøy, som tar ansvar og initiativ. Rasisme er et samfunnsproblem, ikke en innvandrerkamp, sier Jensen. Hun arrangerer «Bergen står sammen», på vegne av Unity Spark og i samarbeid med Kirkens Bymisjon, Kia Vest og Unity Voices. – Denne markeringen skal ta avstand fra vold og vise solidaritet med den fornærmede russen.

Samtidig er det trist å se hva som skjer i sosiale medier nå, forteller hun. Jensen har bitt seg merke i hvordan debatten nører oppunder et generaliserende bilde av innvandrere, noe hun tar sterkt avstand fra. – Jeg har jobbet med mangfold i mange år, og jeg møter mange samfunnsnyttige innvandrere som jobber, går på skole og lærer seg språket. – Målet er ikke å støtte voldsmennene, de må få konsekvenser.

Men vi ønsker å motarbeide den rasismen og generaliseringen som har oppstått, understreker Jensen. – Han har rett Initiativet bak dagens markering har røtter i Frp-politiker Jon Helgheim sitt innlegg på Facebook. – Jeg leste innlegget og stoppet opp der han skrev at innvandrermiljøene selv måtte slå ned på dette. – Han har rett, så det gjør vi, sier Jensen.

Ideen utviklet seg fredag forrige uke, og på under én uke er det rekruttert en rekke talere, og deltakere, til markeringen på Festplassen klokken 1600. – Vi må ta ansvar, og det må vi gjøre sammen. Det er ikke oss mot dem, sier hun. Jensen understreker at hun fremdeles er uenig i store deler av innlegget, men at den enkle strofen var nok til å engasjere henne.

– Jeg håper det er mange som kommer, og at vi kan få en fin samtale rundt dette, forteller Jensen. Noen av kommentarene under Helgheims innlegg på Facebook. Foto: Skjermdump Ønsker å foreneNå håper Jensen at markeringen blir en arena for imøtekommelse. – Norge er ikke et rasistisk land, det er noen få, og de må få bli kjent med oss, sier hun.

– Er dere forberedt på at det kan dukke opp motstandere under markeringen? – Ja, vi har vært i kontakt med politiet, men jeg håper ikke det blir nødvendig. Jeg håper de kan forstå at målet er å avstå fra vold samtidig som vi viser at det finnes innvandrere som bidrar til samfunnet.

Fra Facebook til talerstolSom et resultat av Facebook-innlegget, skal Erik Hanøy nå tale under dagens arrangement. – Når man får en slik forespørsel så er det bare å takke ja. Man har et samfunnsansvar, sier han. Han understreker imidlertid at markeringen ikke handler om å være naiv.

– Uprovosert vold er et samfunnsproblem. Men det er ikke en motsetning mellom å forstå det, og å akseptere at mennesker kommer i alle slags hudfarger, sier han





