Debatt om DNB-sjefens lønnsøkning: SV krever større åpenhet

Kjerstin Braathen fikk en lønnsøkning på 10,9 prosent i 2025, noe som førte til en debatt om åpenhet og kontroll med lederlønningene i statlig eide selskaper. SV-politikeren Marthe Hammer krever at regjeringen sørger for større transparens, mens næringsminister Cecilie Myrseth understreker at det er full åpenhet om godtgjørelsen til ledende ansatte.

I vår ble det offentliggjort at DNB -sjef Kjerstin Braathen fikk en lønnsøkning på 10,9 prosent for 2025, noe som førte til at hennes årslønn nå ligger på 18,7 millioner kroner, opp fra 16,9 millioner i 2024.

Selv om banken ikke har oppgitt hva økningen vil bli for 2026, har dette ført til økt debatt om åpenhet og kontroll med lederlønningene i statlig eide selskaper. Staten er største enkelteier i DNB med en eierandel på 34 prosent, og SV-politikeren Marthe Hammer krever nå at regjeringen sørger for større transparens rundt lønnsfastsettelsen for toppledere i slike selskaper. – Eierskapsmeldingen er tydelig på lønnsforventninger til ledere, men det bør også være langt mer åpenhet om hvordan lønnen faktisk fastsettes.

Jeg spør næringsministeren om hva hun tenker om at det er vanskelig å få innsyn i lønnsfastsettelsen for ledere i statlig eide selskaper for inneværende år, sier Hammer til Nettavisen. Regjeringen svarer at det er full åpenhet om godtgjørelsen til ledende ansatte i selskaper med statlig eierandel. Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap) i Næringsdepartementet understreker at noterte selskaper må utarbeide en detaljert rapport om godtgjørelsen til ledende ansatte hvert år.

– Staten som eier har også gjort disse bestemmelsene gjeldende for de fleste ikke-noterte selskaper med statlig eierandel gjennom egne vedtektsbestemmelser, sier Syrstad. Hun forklarer at staten forventer detaljerte begrunnelser dersom ledere får en lønnsøkning som er høyere enn den gjennomsnittlige ansatte. – I styrets årlige lederlønnsrapporter redegjør styret blant annet for lønnsjusteringer og bonusoppnåelse. Staten forventer at det gis begrunnelser dersom ledende ansatte får en høyere lønnsvekst enn øvrige ansatte i selskapet.

På denne måten får staten som eier også innsikt i hvorfor styret mener at lønnsjusteringene er nødvendige. Marthe Hammer er kritisk til regjeringens tilnærming og mener at de ikke gjør nok for å kontrollere lederlønningene. – Det er attraktivt å være toppleder, også i statlige selskap, men det generelle svaret føyer seg inn i en rekke av tomme ord for å unngå å gjøre noe med lederlønngaloppen. Næringsminister Cecilie Myrseth har seks virkedager på å besvare Hammers spørsmål.

Debatten om lederlønningene i statlig eide selskaper har vært pågående i flere år, og det er klare forskjeller i synspunktene mellom politiske partier og eksperter. Mens noen mener at høy lønn er nødvendig for å tiltrekke de beste ledelseskandidatene, mener andre at det er nødvendig med strengere regulering for å unngå ubalanserte lønnsforhold. DNB er et av de største selskapene i Norge, og lønnsdebatten har også reist spørsmål om hvordan andre statlig eide selskaper håndterer lederlønningene.

Det er fortsatt usikkert hva som vil bli resultatet av denne debatten, men det er klart at spørsmålet om åpenhet og kontroll vil fortsette å være et viktig tema i tiden som kommer





