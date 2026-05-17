Debatt om krigsmålene i Ukraina-krigen

Etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina har det oppstått en heftig debatt om krigsmålene eller målene til den vestlige koalisjonen som støtter Ukraina. Hvordan bør sluttresultatet av krigen se ut, og hva var oppnåelig?

Publisert: 17.05.2026 20:00

Hvordan bør sluttresultatet av krigen se ut, og hva var oppnåelig? En holdning i Vesten er at Ukraina bør gi fra seg territorier i en mulig fredsavtale, og at våpenhvile er det eneste Ukraina kan oppnå eller bør strebe etter i krigen. Russland har mobilisert rundt 30.000 menn per måned for å opprettholde sin kampstyrke, og Moskva er fortsatt på offensiven, men den marginale nytten av offensive aksjoner avtar.

Ukraina har tilpasset seg russisk taktikk, og bedre synkronisering av elektronisk krigføring, droner og konvensjonelle manøvreringskapasiteter gjør det mulig for ukrainske styrker å utrydde infiltratører. Ukraina har også økt de økonomiske kostnadene ved en vedvarende krig med angrep mot Russlands olje- og forsvarsindustri





