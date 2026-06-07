Debatt om maksgrense for teoriprøven etter 67 forsøk

En person tok teoriprøven 67 ganger, noe som har utløst debatt om maksgrense for antall forsøk. Høyre ønsker begrensning, mens departementet vurderer tiltak mot juks.

Tirsdag skrev Klar Tale om en person som fikk ta teoriprøve n for førerkort hele 67 ganger. Denne saken har skapt debatt om hvor mange ganger man bør få lov til å forsøke seg på teoriprøve n.

Høyre har tatt til orde for at det må innføres en maksgrense. På NRKs Dagsnytt 18 uttalte Høyres representant Snortheim at det er uholdbart at enkeltpersoner kan prøve seg gang på gang uten begrensning. Han mener at et maksimalt antall forsøk vil bidra til å heve kvaliteten på sjåførene og redusere risikoen for juks.

Samtidig åpner han for at en karanteneordning kan være et alternativ, der man må vente en periode før man kan ta prøven på nytt etter et visst antall stryk. Bakgrunnen for debatten er en rapport fra PwC som avdekket svakheter i Statens vegvesens systemer. Rapporten viser at gjentatte sjanser til å ta prøven utgjør en høy risiko.

Kandidater har klart å ta bilde av eller huske hele prøver ved å møte opp igjen og igjen, ofte med korte forsøk etterfulgt av stryk. Dette har ført til at folk har kjøpt tilgang til oppgaver og fasiter for tyngre kjøretøy fra bakmenn, for deretter å pugge enkeltord og bestå en helt lik prøve hos Statens vegvesen. Snortheim understreker at dette er alvorlig, spesielt med tanke på at noen av disse sjåførene kjører skolebusser.

Det er avgjørende at de vet hva de holder på med, sier han. På Dagsnytt 18 deltok også statssekretær Jakob Vorren i Samferdselsdepartementet. Han bekrefter at departementet og Vegvesenet jobber kontinuerlig mot juks, og at flere tiltak allerede er satt i verk. De vurderer også andre tiltak, inkludert en maksgrense for antall forsøk på teoriprøven.

Vorren påpeker at mange stryker på teoriprøven, og at dette viser at systemet faktisk stopper de som ikke er gode nok. Han mener at en maksgrense kan være problematisk fordi noen trenger flere forsøk av ulike grunner, for eksempel på grunn av lesevansker eller nervøsitet. Snortheim lot seg ikke betrygge av dette argumentet. Han viste til at det samme systemet lar folk stryke 67 ganger, og at det da er selvsagt at det er mye stryk.

Han etterlyser en mer helhetlig tilnærming for å sikre at bare kvalifiserte sjåfører får førerkort. Debatten viser at det er behov for en balanse mellom å gi folk muligheten til å ta prøven flere ganger og å hindre misbruk av systemet. Flere politiske partier har signalisert at de er åpne for å diskutere en maksgrense, men det er foreløpig uklart hva som vil bli det endelige resultatet.

Statens vegvesen har varslet at de vil gå gjennom rapporten fra PwC og vurdere ytterligere tiltak for å styrke sikkerheten rundt teoriprøven. I mellomtiden fortsetter debatten om hvordan man best kan sikre at norske veier får kompetente sjåfører uten at det går utover rettssikkerheten til enkeltpersoner. Det er også reist spørsmål om hvorvidt teknologiske løsninger, som for eksempel digitale prøver med overvåkning, kan bidra til å redusere juks.

Samferdselsdepartementet har signalisert at de vil se nærmere på dette i samarbeid med Vegvesenet. For mange er det viktig at systemet er rettferdig og at alle får en reell sjanse til å bestå prøven, samtidig som man unngår at useriøse aktører utnytter svakheter. Denne saken har satt søkelys på et underkommunisert problem, og det gjenstår å se hvilke konkrete endringer som vil komme.

Enten det blir en maksgrense, karanteneordning eller andre tiltak, er målet det samme: å sikre at førerkortet blir gitt til de som faktisk er kvalifiserte





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Teoriprøve Maksgrense Juks Trafikksikkerhet Statens Vegvesen

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