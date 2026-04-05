Debatt om Stiklestad: En mulighet for Trøndelag, men på riktige premisser

Levanger Høyre ønsker å gjenoppta debatten om kommunesammenslåing med Verdal. Avisen støtter initiativet, men advarer mot å fokusere på detaljer. Spørsmålet er hvordan en ny kommune kan bli en motor for samfunnsutvikling.

Leder Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for avisens syn på saken. Ti år etter forrige forsøk ønsker Levanger Høyre å gjenoppta debatten om en kommunesammenslåing mellom Levanger og Verdal . De ser for seg en storkommune med 40.000 innbyggere, med navnet Stiklestad . Avisen støtter i utgangspunktet Levanger Høyres initiativ, forutsatt at sammenslåingen skjer på riktige premisser. Først og fremst må man ta et skritt tilbake.

Debatter om kommunesammenslåinger, akkurat som alle strukturelle debatter, er risikable. Det er få ting som har potensial til å skape konflikt og splid mellom lokalpolitikere og innbyggere som nettopp slike debatter. Ofte fokuseres det ensidig på strukturelle detaljer. En storkommune er ingen garanti for bedre tjenester eller sterkere fagmiljøer, og en mindre kommune garanterer ikke nødvendigvis tjenester «nær folk» eller åpenhet. Som vi så med forrige regjerings kommunesammenslåingsreform, kan slike prosesser føre til år med diskusjoner som ikke gir vesentlige resultater, men heller bidrar til splid og bortkastet tid. Denne reformen viste også at både kommuner som slo seg sammen og de som forble alene kunne oppleve både medgang og motgang. Årsaken er åpenbar. Vi tror ikke det handler om hvordan man trekker grensene, hvor rådmannen skal sitte eller antall ansatte i hver avdeling. Det viktigste er hvilken kultur man klarer å skape sammen, og om sammenslåingen vil handle om å støtte hverandre eller å motarbeide hverandre. \På kartet er Levanger og Verdal kanskje de mest åpenbare kommunene i Norge å slå sammen. De to kommunene er allerede i praksis integrert. Utkantene som Vuku og Ekne har mer til felles med hverandre enn med sine respektive kommunesentrum. Begge kommunene er sterkt preget av landbruk og andre naturressurser. De deler mange felles interesser, for eksempel innen samferdsel og boligpolitikk. Samtidig er de komplementære – Levanger som en helse- og utdanningsby, mens Verdal er et næringslivsmessig lokomotiv. Det er nesten ingen gode argumenter mot en sammenslåing, og man ville aldri delt dette området i to kommuner hvis man hadde startet fra scratch i dag. Men debatten om sammenslåing kan likevel vise seg å være bortkastet tid. Det avgjørende er hva man ønsker å oppnå med prosessen. Som Levanger Høyre også påpeker, er detaljer det minst interessante. Man må unngå å fokusere på spørsmål som hvor rådhuset skal ligge, antall representanter i kommunestyret, eller navnet på kommunen. Det er heller ikke spesielt viktig å diskutere de lovpålagte tjenestene kommunen skal utføre. I stedet må debatten handle om hvorfor og hvordan den nye Stiklestad kommune kan bli en motor for samfunnsutvikling i Trøndelag, utenfor Trondheim. Hvordan kan en ny kommune bli en samarbeidspartner for industriutvikling og attraktiv boligutvikling? Hvordan skal man sikre statlige samferdselspenger eller gjøre seg hørt i Oslo når regjeringen ikke forstår sitt eget land? Hvor mange ansatte kan en ny kommune sette av til å jobbe med slike spørsmål? Hvordan kan man skape gode interne diskusjoner om uenigheter, samtidig som man presenterer en samlet front utad? Kan man svare på disse spørsmålene, er en sammenslåing mellom Levanger og Verdal en åpenbar fordel.





