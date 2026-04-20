Debatt rundt kostnadene ved prinsesse Ingrid Alexandras studier i Australia

Prinsesse Ingrid Alexandras studievalg i Australia skaper økonomisk debatt etter avsløringer om høye kostnader til vakthold, bolig og hyppige reiser.

Prinsesse Ingrid Alexandra , som nå er 22 år gammel, valgte i fjor høst å legge studiehverdagen til Australia for å påbegynne en bachelorgrad i samfunnsfag ved det anerkjente Universitetet i Sydney. Hennes faglige fokus er rettet mot internasjonale relasjoner og politisk økonomi, et valg som underbygger forventningene til hennes fremtidige rolle. Nylig ble det imidlertid satt søkelys på de omfattende kostnadene som følger med dette utenlandsoppholdet.

Det har kommet frem at utgiftene inkluderer betydelige summer for bolig, som totalt beløper seg til rundt 990.000 kroner for hele studieperioden, i tillegg til omfattende reisekostnader og ikke minst kontinuerlig vakthold døgnet rundt. Slottet har bekreftet at staten dekker 500.000 kroner årlig, mens kronprinsparet selv står ansvarlig for eventuelle merkostnader som påløper utover denne summen. Denne økonomiske realiteten har utløst en intens debatt i sosiale medier og i kommentarfelt. Mange reagerer sterkt på at skattepenger blir brukt på denne måten, særlig med henvisning til kronprinsparets apanasje på nesten 13 millioner kroner i året. Kritikere argumenterer for at de kongelige burde finansiere slike private utdanningsløp fullt ut selv, spesielt i en tid hvor mange vanlige borgere opplever økonomiske utfordringer og må snu på hver krone. På den andre siden finnes det forsvarere av ordningen, som mener at en fremtidig monark må ha en utdannelse med vid horisont og internasjonal erfaring for å kunne tjene landet på en best mulig måte i en moderne verden. Kongehusekspert Tove Taalesen peker på at det er unikt og svært kostbart at prinsessen studerer nettopp i Australia, da det krever et omfattende apparat med livvakter som må roteres og flys frem og tilbake. Hun reagerer spesielt på hyppigheten av prinsessens hjemreiser i løpet av semesteret, noe hun mener virker fremmedgjørende i en tid preget av økonomiske trangtider. Taalesen understreker at dette synliggjør de dype privilegiene kongefamilien nyter godt av sammenlignet med den jevne befolkning. Hun stiller spørsmål ved om det ville vært mer hensiktsmessig for prinsessen å studere ved et norsk universitet, og antyder at det å velge utdanning nærmere hjemlandet kunne ha vært et viktig signal om moderasjon og samhold med befolkningen. Diskusjonen om hvorvidt de kongelige lever i utakt med tiden, ser ut til å fortsette med uforminsket styrke som en direkte konsekvens av disse avsløringene





