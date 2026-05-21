Debatt: Vi bør leve enklere liv for barna våre

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Skribenten mener at det er på tide at vi begynner å leve litt enklere liv – til det beste for barna våre. Hun uttrykker sin frustrasjon over at samfunnet har rigget seg for en økonomisk modell som gir stadig mindre rom for barn, og at foreldre trenger frihet og bedre arbeidsforhold i barnehagene.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no. Det å bli mamma har vært både det beste, og det verste som har skjedd meg.

Derfor er jeg takknemlig for at ingen fikk meg til å føle meg som en dårlig mor da jeg leverte ettåringen min i barnehagen. Det siste jeg trengte som nybakt mamma var velmenende råd fra fremmede om søvn, amming og barnehagestart. Derfor er det vondt å høre at det er kanskje på tide at vi begynner å leve litt enklere liv – til det beste for barna våre. Som tidligere medlem av KrFU var jeg nok ganske naiv.

Jeg uttrykte meg skråsikkert i mange spørsmål – og er ikke stolt av alt i dag. Men hva er det egentlig denne debatten handler om? Jeg tror de fleste er enige om at foreldre trenger frihet, og barnehagene bedre arbeidsforhold. Men problemet er at vi som samfunn har rigget oss for en økonomisk modell som gir stadig mindre rom for barn.

To fulltidsinntekter har blitt normalen i et land der det er vanlig at begge foreldre jobber. Det er ikke postmoderne hysteri fordi foreldre har blitt for perfeksjonistiske. Den er et symptom på at noe ikke fungerer. Det samme gjelder sykefraværet blant kvinner og det økende uttaket av ulønnet permisjon.

Mange ønsker seg mer tid med barna sine. Å være hjemmeværende har blitt noe for de privilegerte. De som har økonomi til det, kan leve på oppsparte midler en periode. Derfor er det viktig at Ingrid Olina tar denne debatten.

Kanskje er samfunnet vårt blitt litt «sykt», slik KrFU-lederen antyder? Jeg skulle bare ønske at hun ikke samtidig framstilte det å være hjemme med barna som et uproblematisk ideal. Det er mye vi skal skamme oss over for tiden. Enten vi får for få barn, eller for mange, jobber for lite eller for mye.

Jeg hadde mine to første hjemme til de fylte to år, mens minstejenta startet i barnehagen da hun var ett. Det har ikke vært et rent økonomisk valg, men handlet om å ta hensyn til vår hverdag og vår familie. Heldigvis har vi sluppet å sjonglere fulltidsjobber oppå familielivet, fordi vi har vært studenter. Det har gitt oss mer tid med barna, og større fleksibilitet i hverdagen.

På lang sikt har vi likevel tapt mye. Karriere, pensjon og boligkjøp har blitt nedprioritert. Er det ikke på tide at vi begynner å leve litt enklere liv – til det beste for barna våre? Vi bør snakke mer om hvor lite attraktivt det faktisk har blitt å få barn i dette styrtrike landet.

Dagens rammer gjør det for slitsomt å være foreldre. Det går ikke opp





