Debatten om Ødegaard: Er kritikken mot Arsenal-kapteinen rettferdig?

Etter Arsenals tap mot Manchester City har Martin Ødegaard havnet i hardt vær blant supporterne. Vi ser nærmere på statistikken og Mikel Artetas forsvar av sin kaptein.

Før det etterlengtede storoppgjøret mellom Manchester City og Arsenal uttrykte Mikel Arteta tydelig at hans lag ikke hadde reist til Etihad Stadium for å legge seg bakpå eller sikte på en målløs uavgjort. Arsenal ønsket å dominere og spille sitt eget spill mot sin tidligere mentor, Pep Guardiola. Kampen åpnet også i et forrykende tempo, og allerede etter atten minutter var stillingen 1-1. Likevel ble det ingen poengfangst for gjestene fra London.

Da Erling Braut Haaland satte inn sin avgjørende scoring i det 65. minutt, ble det klart at City nå puster Arsenal i nakken i den intense tittelkampen. Nederlaget førte til et voldsomt engasjement i sosiale medier, hvor mange frustrerte Arsenal-supportere rettet en stor del av kritikken mot lagkaptein Martin Ødegaard. Statistikk fra SofaScore ble flittig delt av kritiske røster for å underbygge påstandene om en svak prestasjon. Tallene viste at den norske landslagskapteinen ikke vant en eneste duell, hadde null taklinger, ingen driblinger, ingen avslutninger og mistet ballen hele 15 ganger i løpet av oppgjøret. Sett utenfra kan dette se ut som en anonym kamp, men de som ser nærmere på tallene, vil også legge merke til Ødegaards offensive bidrag i en ellers krevende kamp. Han noterte seg for fire nøkkelpasninger og var arkitekten bak en stor sjanse som kunne ha endret kampbildet radikalt. Da han spilte fri Kai Havertz i en posisjon hvor det nesten var umulig å bomme, var det kun en mesterlig redning fra motstanderens keeper som forhindret en scoring som kunne ha sikret et livsviktig poeng. Det er viktig å huske på at Ødegaard har vært ute med skadeproblemer i en lengre periode, og dette var hans første Premier League-oppgjør på fem kamper. Å forvente at han umiddelbart skulle dominere midtbanen mot verdensklasse-spillere som Rodri, er kanskje en smule urealistisk. Manager Mikel Arteta har hele tiden vært tydelig på verdien av kapteinen sin. Før oppgjøret understreket han at Ødegaard har hatt en utfordrende sesong preget av skader og avbrudd, noe som har påvirket rytmen hans. Arteta påpeker at Ødegaards betydning for laget går langt dypere enn det man kan lese ut av enkle statistikker. Han beskriver nordmannen som limet i laget, spilleren som binder sammen angrep og forsvar, og som sørger for at laget flyter taktisk. Arteta mener bestemt at Arsenal er et betraktelig bedre lag med kapteinen på banen. Selv om supporternes sinne er forståelig i en situasjon hvor Premier League-tittelen står på spill, blir det for enkelt å legge skylden på Ødegaard for tapet mot City. Hans lederskap og evne til å diktere spillet er fundamentalt for Arsenals identitet. Det er en krevende øvelse å komme rett inn i toppform etter skade mot ligaens beste lag, men for alle som forstår fotballens taktiske nyanser, er det åpenbart at Ødegaard forblir den mest sentrale brikken for et suksessfullt Arsenal fremover. Kritikken må sees i sammenheng med den enorme frustrasjonen som oppstår når drømmen om gull virker å glippe, men faktum er at Arsenal uten Ødegaard ville hatt en langt vanskeligere vei å gå i innspurten





