Debatten raser: Kan kommersielle krefter og tidlig satsing redde norsk fotballs talentutvikling?

Norsk fotball står overfor en intens debatt om hvordan man best utvikler morgendagens toppspillere. Mens NFF vektlegger bredde og langvarig deltakelse, utfordres dette av private akademier og foreldre som ønsker tidligere og mer intensiv satsing. Historier om spillere som Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, som tidlig ble eksponert for internasjonal motstand og høyt treningsvolum, reiser spørsmål om den etablerte modellen er tilstrekkelig for å møte et stadig tøffere internasjonalt marked. Samtidig vokser frykten for at kommersielle interesser kan undergrave sportens verdier.

I TV 2-serien "Prisen for et landslag" utforskes den evige debatten om hvordan man utvikler toppspillere i norsk fotball. Til tross for intensiv diskusjon, ser det ikke ut til å finnes et fasitsvar. Debatten raser spesielt rundt Norges største idrett for barn og unge. Spørsmålet er hva slags arena som er best egnet, og diskusjonene preges av sterke følelser, stolthet, skuffelse, glede, tårer og et stort engasjement fra foreldre, som kan opptre både som helter og skurker langs sidelinjen.

I Kristiansand har situasjonen tilspisset seg såpass at fem fotballklubber nekter å spille mot "elitelaget" som TV 2-profil Jesper Mathisen har vært sentral i å etablere. Initiativet oppsto som en reaksjon på at foreldre mente det ikke ble lagt til rette for hospitering, som innebærer at spillere får mulighet til å trene med andre lag, fortrinnsvis i eldre aldersklasser. Norges Fotballforbund (NFF) anbefaler som hovedregel at dette ikke skal skje før barna er 12 år gamle. Mathisen og hans medspillere startet imidlertid et tilbud for ni- og tiåringer som i fjor herjet i 11-årsklassen. I år krevde det en kriseløsning for å skaffe dem motstandere, og denne omstridte satsingen er neppe den siste i sitt slag. Enda mer kritikk rettes mot kommersielle aktører som opererer i bakgrunnen. Fredrikshald Fotballklubb i Halden har for eksempel inngått et samarbeid med det private akademiet Team Next Norway, noe som førte til boikott fra flere motstanderlag. NFF Østfold ba om at samarbeidet ble avsluttet, og nylig valgte klubbens ledelse å trekke lagene. Den norske fotballmodellen er under et betydelig press. Spørsmål som om hospitering bør tillates tidligere, og hvem som skal bestemme hvem som får muligheten på et høyere nivå, er sentrale. De fleste mener dette bør avgjøres av trenerne, men siden mange trenere også er foreldre, oppstår utfordringer dersom systemet utfordres av foreldre som prioriterer eget barns interesser. Potensialet for økonomisk gevinst er betydelig. I løpet av få år kan det tjenes enorme summer, et faktum NFF ikke legger skjul på. Da forbundets kretsansvarlige for gutter, Tor Erik Gjertsen, snakket til 13-14-åringer på en nasjonal talentleir, understreket han viktigheten av å være mest mulig inne i boksen for å score mål. "Er du mye der inne og scorer mål, blir det et bra liv, gutter", var beskjeden til en ung og oppslukt publikum. "Da blir det hus i Marbella." Selv om spanske feriehus kanskje ikke er det NFF tradisjonelt har promotert som livets største lykke, er budskapet om at måloppnåelse i fotball kan føre til en økonomisk trygg fremtid, korrekt. Med nok scoringer kan man kjøpe seg bolig hvor som helst. De stadig økende pengesummene i fotballen frister barn og foreldre til tidligere og hardere satsing. Selv om kun en brøkdel av fotballspillende tiåringer blir A-landslagsspillere, trenger man ikke å nå det aller høyeste nivået for at en satsing skal anses som vellykket. En kontrakt i for eksempel Belgia eller Nederland kan sikre økonomisk stabilitet for resten av livet. Selv lønningene i Skandinavia, inkludert i den norske Eliteserien, øker såpass mye at det er mulig å leve godt også her hjemme. Norge har imidlertid vist at det er mulig å fostre frem toppspillere, noe landslagets imponerende 4-1-seier mot Italia borte og deltakelse i VM vitner om. Spillere som Haaland, Ødegaard, Berge, Bobb, Nusa og Schjelderup – for å nevne noen – kan sees som bevis på at talentarbeidet fungerer. Alternativt kan de være unntakene, utvalgte talenter som dyrkes frem utenfor NFFs motto "flest mulig, lengst mulig", men som også får med seg "best mulig". Her pågår det en kamp om narrativet, om hva som er den "sanne" veien til suksess. Bergensklubben Fyllingsdalen satset tungt på sin årgang 2000. Fra barna var rundt åtte-ni år gamle, trente de flere ganger i uken. Det kontroversielle laget reiste Europa rundt for å delta i turneringer og møte den best mulige motstanden, inkludert lag som Real Madrid og Juventus. Dagens Brann-spiss Noah Holm scoret et av målene da "Juve" ble slått 2-1. I en annen kamp scoret en spiller fra Bryne, som senere ble identifisert som en 13 år gammel Erling Braut Haaland, to mål. Faren, Alfie Haaland, har uttalt at tiden i Fyllingsdalen var avgjørende for Erlings utvikling, og at turneringene mot internasjonal motstand ga verdifulle referanser for videre arbeid. En av trenerne, Karl Kvile, forklarte i Aftenposten at målet var å "få referanser på hvor det høyeste nivået i Europa ligger, så skal vi ta med oss det hjem og jobbe videre". Det er et faktum at en rekke spillere fra dette laget etablerte seg på et høyt norsk nivå, deriblant Noah Holm (Brann), Halldor Stenevik (Molde), Jesper Daland (Fortuna Düsseldorf), Tobias Christensen (Rapid Bucuresti), Sigurd Kvile (Fredrikstad), Kevin Krygård (Lillestrøm) og Johan Hove (AIK). Både Haaland og Martin Ødegaard spilte med spillere som var ett til to år eldre allerede fra seks-syvårsalderen. Ødegaards treningsmengder ville nok mange ha betegnet som "galskap".





