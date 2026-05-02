Ødegaard og Berge ute i Premier League – Stor seier til Brentford og ny rekord for Norge

Martin Ødegaard er ikke med i Arsenal-troppen mot Fulham, mens Sander Berge er syk og ute for Fulham. Brentford vant 3-0 over West Ham, og de norske friidrettskvinnene satte ny rekord på 4x400m.

Martin Ødegaard er ikke med i Arsenal -troppen til hjemmekampen mot Fulham i Premier League . Landslagskollega Sander Berge er også ute for Fulham på grunn av sykdom.

Usikkerheten rundt Ødegaard har vært til stede etter at han ble byttet ut i mesterligamøtet mot Atlético Madrid. Arsenal-manager Mikel Arteta kunne ikke gi en klar melding om Ødegaards tilgjengelighet på fredagens pressekonferanse, og han er nå bekreftet ute. Berges fravær er mer overraskende, da han har levert en sterk sesong for Fulham. Viaplay-ekspert Nils Johan Semb bekrefter at sykdom er årsaken til Berges fravær.

Fulham-trener Marco Silva har også opplyst at flere spillere har vært syke den siste uken. Både Ødegaard og Berge er sentrale spillere for Ståle Solbakkens landslag, og Norges første VM-kamp er kun 45 dager unna. I Formel 1 forsvarte Lando Norris ledelsen og vant sprintløpet i Miami foran lagkameraten Oscar Piastri. Mercedes-talentet Kimi Antonelli startet fra andre startspor, men fikk problemer og endte på 4. plass, mens George Russell ble nummer fem.

Mercedes leder fører-VM, med Antonelli foran Russell, Ferrari-duoen Leclerc og Hamilton, og deretter Norris og Piastri. I Premier League scoret Igor Thiago fra straffemerket i Brentfords 3-0 seier over West Ham, og reduserte dermed avstanden til Erling Braut Haaland i kampen om toppscorertittelen. West Ham hadde muligheten til å skape et større forsprang til Tottenham i nedrykksstriden, men tapte 0-3. Dette gir Tottenham muligheten til å klatre vekk fra nedrykksplass med seier mot Aston Villa.

Konstantinos Mavropanos scoret et selvmål for West Ham tidlig i kampen, og selv om han senere scoret, ble målet annullert for offside. Thiago økte ledelsen med et straffespark, og Mikkel Damsgaard satte inn 3-0. Manchester United nærmer seg Champions League-plass etter at Brighton tapte 1-3 for Newcastle. Bournemouth er for langt bak til å true Uniteds posisjon.

Wolverhampton har allerede rykket ned og spilte 1-1 mot Sunderland, til tross for at Dan Ballard ble utvist. Ada Hegerberg og Ingrid Syrstad Engens Lyon er klare for Champions League-finale etter å ha slått Frida Maanums Arsenal 3-1. De norske friidrettskvinnene satte ny norsk rekord på 4 x 400 meter i Botswana med tiden 3.22.78, og er dermed kvalifisert for VM. Tottenham-trener Roberto De Zerbi har kommet med sterke uttalelser om mentalitet, og keeper Antonin Kinsky støtter hans krav.

De Zerbi har brakt ny energi til laget og tror på deres kvalitet. Han ønsker ikke spillere som tenker negativt





