Ødegaard om skadene og tittelkampen: – En merkelig sesong

Martin Ødegaard åpner opp om en skadeplaget sesong og Arsenals tittelkamp mot Manchester City. Han beskriver frustrasjonen over skadene, gleden over å spille 90 minutter mot City, og viktigheten av å vinne mot Newcastle.

Martin Ødegaard har opplevd en utfordrende sesong preget av hyppige skader, men ser nå lyspunkter og muligheter for Arsenal i kampen om Premier League -tittelen. Den 27 år gamle drammenseren har denne sesongen vært rammet av hele seks skadeopphold, noe som har ført til at han har måttet stå over 24 kamper for Arsenal .

Før lørdagens viktige kamp mot Newcastle deler Ødegaard sine tanker og følelser rundt den vanskelige perioden, og uttrykker samtidig optimisme for fremtiden. Han beskriver sesongen som merkelig og innrømmer at han gjerne skulle ha spilt flere kamper. Likevel er han positiv til fremgangen han har opplevd den siste tiden, spesielt etter å ha fullført hele kampen mot Manchester City forrige helg. Ødegaards tilbakekomst til startoppstillingen mot Manchester City var en stor glede for Arsenal-fansen.

Han forteller at det føltes bra å spille 90 minutter, selv om han var sliten etter kampen. Viktigst av alt var at kneet føltes bra, og han har opplevd en positiv respons i etterkant. Dette er et viktig tegn på at han er på vei tilbake til full form, og at han kan bidra i den avgjørende sluttspurten av sesongen. Arsenal kjemper nå en intens kamp mot Manchester City om Premier League-tittelen, og hvert eneste poeng er avgjørende.

Tapet mot City forrige helg var en stor skuffelse, da det førte til at Arsenal mistet ligaledelsen de har hatt siden 4. oktober. Ødegaard erkjenner frustrasjonen over resultatet, men understreker at det var en jevn og spennende kamp mellom to gode lag, hvor marginene til slutt ble avgjørende. Han fremhever at Arsenal gjorde mange gode ting og hadde sjanser til å vinne, men at det ikke holdt denne gangen. Lørdagens kamp mot Newcastle er derfor av stor betydning for Arsenal.

For å unngå å tape terreng til City, må London-klubben vinne og sikre seg alle poengene de kan få. Ødegaard er klar på at laget vil gi alt i de fem gjenværende ligakampene, og at de har en unik mulighet til å lykkes både i Premier League og Champions League. Han beskriver situasjonen som en drøm for enhver fotballspiller, og understreker viktigheten av å utnytte hver eneste dag og hver eneste kamp maksimalt.

Ødegaard er tydelig motivert og ser frem til den spennende avslutningen av sesongen. Han er fast bestemt på å bidra til at Arsenal kan nå sine mål, og han tror at laget har potensial til å oppnå store ting. Med en kombinasjon av hardt arbeid, dedikasjon og positiv innstilling er han overbevist om at Arsenal kan kjempe helt til siste slutt.

Han avslutter med å si at dette er en situasjon man ønsker å være i på slutten av sesongen, og at de nå er der. Nå gjelder det bare å gripe muligheten og levere resultater





