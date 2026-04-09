Ødegaard-skade: Solbakken beroliger, men bekymringen lever

Martin Ødegaard fikk en smell i Champions League-kampen. Landslagssjef Ståle Solbakken tror ikke det er alvorlig, men bekymringen er stor.

Lytt til saken. Martin Ødegaard , med et ansikt som bar preg av både smerte og frustrasjon, satte seg ned på gresset under tirsdagens Champions League-oppgjør mot Sport ing. Synet utløste umiddelbar bekymring blant både supportere og eksperter, ettersom den talentfulle midtbanespilleren har vært plaget av skader tidligere. Kommentatorer, som Jesper Mathisen fra TV 2, sammenlignet situasjonen med en skrekkfilm, og det var tydelig at sommerens fotball-VM var i tankene.

Ødegaard forlot banen for en stund, tilsynelatende for å teste kneet sitt. Han returnerte senere til kampen, men ble til slutt byttet ut, og Kai Havertz erstattet ham. Spekulasjonene om Ødegaards helsetilstand begynte umiddelbart å svirre i mediene og på sosiale plattformer. Bekymringen blant norske fotballfans var stor, spesielt med tanke på kommende landskamper og viktigheten av Ødegaard for landslaget. \På Fotballkonferansen på Ullevaal stadion torsdag, benyttet landslagssjef Ståle Solbakken anledningen til å gi en oppdatering om landslagskapteinen. Solbakken, med et håp i stemmen, forsikret at situasjonen ikke var så ille som man kunne frykte. Han innrømmet at Ødegaard hadde fått en liten smell, men uttrykte tro på at skaden ikke var alvorlig. Solbakken understreket viktigheten av å unngå flere tilbakeslag, og antydet at Ødegaard forventes å være tilbake på banen i nær fremtid. Denne uttalelsen ble tatt godt imot av de fremmøtte og av fotball-Norge generelt, som alle ønsker å se Ødegaard raskt tilbake på fotballbanen. Ødegaard hadde nylig vært ute med en skade og mistet den forrige landslagssamlingen. Helgen før Champions League-kampen var han tilbake på banen for Arsenal i FA-cupen mot Southampton, noe som ga håp om at han var helt restituert. \Ødegaard sin fotballsesong har vært preget av både oppturer og nedturer. Etter å ha spilt bare 13 minutter på slutten av Arsenals 4–1-seier over Tottenham 22. februar, var han tilbake på banen, men skadebekymringene har fortsatt å prege hans sesong. Hans forrige landskamp var mot Moldova 9. september, hvor Norge vant hele 11–1, og Ødegaard scoret et mål. Dette resultatet var en tydelig demonstrasjon av Ødegaards viktige bidrag til landslaget og hans evne til å påvirke kampene positivt. Bekymringen over hans helse illustrerer ikke bare hans betydning for Arsenal, men også for det norske landslaget og deres kvalifisering til kommende mesterskap. Fansen og det norske fotballmiljøet følger nå spent med på Ødegaards helsetilstand og håper på en rask bedring, slik at han kan bidra til suksess både for klubb og land





