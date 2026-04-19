Ødegaard tilbake fra skade i nøkkelkamp for Arsenal mot Manchester City

Martin Ødegaard er klar for start når Arsenal møter Manchester City i en avgjørende Premier League-kamp søndag. Etter en periode preget av skade, er den norske kapteinen tilbake i troppen, noe som gir et betydelig løft for Arsenal i sesonginnspurten.

Martin Ødegaard er endelig tilbake i startoppstillingen for Arsenal i det som kan beskrives som en skjebnekamp mot erkerivalen Manchester City i Premier League søndag ettermiddag. Denne etterlengtede bekreftelsen kom da lagoppstillingene for oppgjøret ble offentliggjort kun fem kvarter før avspark. Tidligere på dagen hadde det allerede sirkulert rapporter fra ulike hold som antydet at den skadeplagede midtbanespilleren hadde reist sammen med resten av Arsenal -troppen til Manchester. Disse spekulasjonene fikk ytterligere næring da det på den sosiale medieplattformen X ble publisert bilder og videoer som viste Ødegaard delta på en morgentur med lagkameratene, et klart tegn på at han var i form og klar for spill.

Ødegaard har hatt en utfordrende periode preget av skader den siste tiden, noe som har begrenset hans spilletid betraktelig. Siden 1. mars har den norske landslagskapteinen kun vært i aksjon i to av elleve mulige kamper for Arsenal. Dette inkluderer at han måtte se mesterligakampen mot Sporting Lisboa fra sidelinjen forrige uke. I kampprogrammet til en av disse kampene uttrykte Ødegaard sin frustrasjon og desperasjon over å være ute, og han skrev: Jeg er desperat etter å komme tilbake så fort som mulig i denne viktige delen av sesongen.

Landslagstrener Ståle Solbakken har også kommentert Ødegaards skadeplager i et intervju sist uke. Han uttalte at Ødegaard hadde pådratt seg en skade der han absolutt ikke skulle hatt det, men uttrykte samtidig optimisme og sa at det ikke var bekmørkt og at han forventet at Ødegaard snart ville være tilbake på banen. Solbakken beskrev det som et lite tilbakeslag, og understreket viktigheten av at Norge ikke trenger flere slike forsinkelser i oppkjøringen til kommende mesterskap. Statistikken viser hvor viktig Ødegaard er for landslaget. Han startet samtlige av de 30 første landskampene etter at Ståle Solbakken tok over som landslagssjef. I den siste perioden har imidlertid Norge måttet klare seg uten sin kaptein i hele 10 av 16 kamper. Med Norges første VM-kamp mot Irak planlagt til 16. juni, er det avgjørende at Ødegaard finner formen og blir skadefri.

Tilbakekomsten av Martin Ødegaard i startelleveren mot Manchester City er en enorm boost for Arsenal. Hans tilstedeværelse på banen gir laget en ny dimensjon og øker sjansene for et positivt resultat i en kamp som har stor innvirkning på tittelracet i Premier League. Hans evne til å diktere spillet, skape sjanser og lede laget fra midtbanen er uvurderlig, spesielt i slike storkamper. Etter en periode der han har kjempet mot skader og sett laget spille uten seg, er det tydelig at Ødegaard er sulten på å bidra og lede Arsenal til seier. Denne kampen mot Manchester City er ikke bare en test av spillerens form, men også en avgjørende test for Arsenals ambisjoner om å vinne ligaen denne sesongen. Fansen vil utvilsomt følge spent med på hans prestasjon etter skadeoppholdet, og håpet er at han kan finne tilbake til sitt beste nivå umiddelbart.

Solbakkens bekymring for landslaget er også forståelig, gitt Ødegaards sentrale rolle. Med VM i horisonten, er det en balansegang mellom å få spilleren tilbake i klubblaget og å sørge for at han er helt restituert og klar for landslagsspill. Uansett utfall av denne kampen, er det en positiv nyhet for alle involverte at Ødegaard igjen er tilbake på fotballbanen og klar for å kjempe.





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Martin Ødegaard Arsenal Manchester City Premier League Skade

United States Latest News, United States Headlines

